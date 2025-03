Ratcliffe muốn gì khi phá bỏ Old Trafford để xây sân mới?

Sir Jim Ratcliffe nhận được sự ủng hộ từ Patrick Campbell, một trong những kiến trúc sư cấp cao tham gia vào dự án. Ông nhấn mạnh đây sẽ là sân vận động hàng đầu thế giới, được thiết kế với triết lý "bóng đá là trên hết".

"Thử thách lớn Jim Ratcliffe đặt ra cho chúng tôi là tạo ra sân bóng đá vĩ đại nhất thế giới. Trải nghiệm của người hâm mộ là yếu tố quan trọng nhất. Tất cả đều xoay quanh bầu không khí cuồng nhiệt, khoảng cách gần nhất có thể với sân cỏ, tầm nhìn hoàn hảo để theo dõi trận đấu. Chúng tôi muốn tạo ra một sân đấu có thể tiếp thêm năng lượng cho đội bóng, nơi các CĐV cùng nhau tạo ra những tiếng gầm vang thúc đẩy đội nhà chiến thắng", Campbell nói.

Campbell khẳng định thêm: "Chúng tôi không phải là chủ sở hữu thực sự, mà chỉ là những người đang giúp hình thành một sân vận động cho CĐV và cộng đồng địa phương. Để làm được điều đó, chúng tôi cần có sự tham gia của tất cả bên liên quan, từ người hâm mộ cho đến chính quyền địa phương. Chúng tôi mong chờ những cuộc tham vấn và thảo luận sắp tới".

MU công bố dự án đầy tham vọng trị giá 2 tỷ bảng, dự kiến mất khoảng 5 năm để hoàn thành. Bên cạnh việc mang đến một sân đấu hiện đại bậc nhất thế giới, dự án còn được kỳ vọng sẽ tạo ra 92.000 việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực.

Dù tham vọng lớn, kế hoạch này không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Nhiều CĐV bày tỏ thất vọng khi bản thiết kế ban đầu của sân mới bị chê là "xấu xí". Một số chuyên gia, trong đó có Paul Merson, cho rằng MU nên tập trung đầu tư vào đội hình hơn là xây sân mới.

Thậm chí, chính Giám đốc Điều hành Omar Berrada cũng cảnh báo rằng dự án này có thể ảnh hưởng đến ngân sách chuyển nhượng của CLB, điều mà cả HLV Ruben Amorim lẫn người hâm mộ không mong muốn, đặc biệt khi "Quỷ đỏ" đang chìm sâu ở vị trí thứ 13 trên BXH Premier League.

Dự án mang lại nhiều tiềm năng, nhưng điều khiến CĐV lo lắng nhất là việc đội bóng có thể phải hy sinh ngân sách chuyển nhượng. Hay nói cách khác, MU sẽ chi tiêu tiết kiệm và khó có khả năng đón những bản hợp đồng bom tấn trong thời gian tới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.