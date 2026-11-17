Những phát biểu trong quá khứ của Sir Jim Ratcliffe về vấn đề của MU đang trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Cách MU vận hành đang đi ngược với lời hứa của Sir Jim Ratcliffe. Ảnh: Reuters.

Mauricio Pochettino trở thành HLV chính thức thứ 8 của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013. Đây chính là vấn đề mà Ratcliffe từng tuyên bố muốn giải quyết khi tiếp quản một phần quyền sở hữu CLB hồi đầu năm 2024.

Khi đó, tỷ phú người Anh nhận định những thất bại liên tiếp của MU không thể chỉ đổ lỗi cho các HLV. Ông cho rằng môi trường làm việc và cách vận hành bên trong đội bóng mới là nguyên nhân cốt lõi khiến những nhà cầm quân không thể thành công.

"Không ai trong số họ thành công hoặc tại vị đủ lâu. Bạn không thể đổ lỗi cho tất cả các HLV. Kết luận duy nhất có thể đưa ra là môi trường mà họ làm việc không hiệu quả", Ratcliffe từng tuyên bố.

Thế nhưng, thực tế dưới thời tỷ phú người Anh lại diễn ra ngược lại. Erik ten Hag bị sa thải khoảng 10 tháng sau thời điểm Ratcliffe tham gia điều hành MU. Người kế nhiệm Ruben Amorim cũng không trụ lại Old Trafford quá một năm trước khi Carrick tiếp tục trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện.

Theo Athletic, tổng chi phí liên quan đến việc bổ nhiệm và sa thải Ten Hag, Amorim cùng Giám đốc Thể thao Dan Ashworth được ước tính vào khoảng 40 triệu bảng.

Pochettino là HLV thứ 8 của MU sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

Sự bất ổn này khiến cựu hậu vệ Gary Neville phải lên tiếng cảnh báo Pochettino. Cựu đội trưởng MU khuyên chiến lược gia người Argentina cần tự bảo vệ mình bằng cách yêu cầu quyền kiểm soát hoạt động chuyển nhượng.

Neville cũng nhấn mạnh Pochettino cần được cấp ngân sách để nâng cấp hàng phòng ngự ngay trong tháng 1/2027 trước khi tiếp tục cải thiện tuyến giữa và hàng công vào mùa hè. Cựu hậu vệ MU đề cao việc tân HLV phải có tiếng nói quyết định trong công tác tuyển dụng, tránh lặp lại những sai lầm khiến các đời HLV tiền nhiệm thất bại.

Pochettino ký hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi và dự kiến ra mắt trên băng ghế chỉ đạo của MU trong trận đại chiến với Liverpool vào ngày 22/11.

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