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Ông Hajime Moriyasu chuẩn bị chia tay tuyển Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển Nhật Bản sẽ chạm trán Paraguay trong trận giao hữu tại Singapore vào ngày 17/11. Buổi tập trước trận dự kiến diễn ra trên sân vận động Bishan vào ngày 16/11, nhưng cảnh báo mưa lớn và sấm sét liên tục xuất hiện.
Theo Sponichi, sau khi giờ bắt đầu buổi tập bị lùi lại đáng kể, quyết định hủy buổi tập cuối cùng dưới thời huấn luyện viên Hajime Moriyasu đã được đưa ra. Các cầu thủ Nhật Bản đã đề nghị chờ thêm để thực hiện buổi tập cuối cùng. Tuy nhiên, buổi tập vẫn không được diễn ra.
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Buổi tập cuối cùng của tuyển Nhật Bản dưới thời Moriyasu bị hủy. Ảnh: Sponichi.
Dù vậy, nhà cầm quân 58 tuổi nói đùa rằng tình huống trên "rất giống với tôi". Trước đó, trận ra mắt của ông Moriyasu ở tuyển Nhật Bản hồi năm 2018 dự kiến gặp Chile vào tháng 9 cũng bị hủy do động đất tại Hokkaido (Nhật Bản), còn kỳ Asian Cup 2027 lẽ ra là giải đấu cuối cùng cũng bị hoãn.
Ông cho biết bản thân có nghĩ về trận chia tay, nhưng không thấy buồn bã hay trống trải, dù cũng không phải hoàn toàn không có. Thay vì mạo hiểm tập luyện trong thời tiết xấu, tuyển Nhật Bản ưu tiên giữ gìn thể trạng cho cầu thủ.
Nhà cầm quân 58 tuổi dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản 8 năm với tổng cộng 108 trận đấu. Dưới sự chỉ đạo của ông, "Samurai xanh" đạt thành tích ấn tượng với 74 chiến thắng, 16 trận hòa và 18 trận thua. Thời đại của ông Moriyasu chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của tuyển Nhật Bản. Họ liên tiếp có những chiến thắng ấn tượng trước các đội cựu vô địch thế giới như Brazil, Anh, Tây Ban Nha... nhưng chưa thể tiến xa ở World Cup như kỳ vọng.
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