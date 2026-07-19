Rashford xỏ háng gây sốt

Tiền đạo Marcus Rashford có pha xử lý khiến khán giả thích thú trong trận tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 19/7.

Ở thời điểm tuyển Anh áp đảo Pháp trong hiệp một, Rashford liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ bằng những pha đi bóng tốc độ. Tình huống đáng chú ý nhất đến khi tiền đạo 28 tuổi tung cú xỏ háng đầy ngẫu hứng loại bỏ Warren Zaire-Emery, trước khi tung cú sút uy lực buộc thủ thành Mike Maignan phải trổ tài cản phá.

Pha bóng đẹp mắt này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cổ động viên không tiếc lời ca ngợi kỹ thuật của Rashford, đồng thời cho rằng Zaire-Emery trải qua một khoảnh khắc "đáng quên" trước chân sút tuyển Anh. Một số bình luận thậm chí gọi đây là một trong những pha xỏ háng ấn tượng nhất tại World Cup 2026.

Màn trình diễn thăng hoa của Rashford cũng phản ánh thế trận vượt trội của "Tam sư". Ngay trong hiệp một, tuyển Anh dẫn trước tới 4-0 nhờ các pha lập công của Declan Rice, Ezri Konsa và cú đúp của Bukayo Saka, khiến hàng thủ Pháp liên tục rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Đáng chú ý, ở bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0, Rashford và Saka có pha phối hợp khéo léo trong vùng cấm, khiến hàng phòng ngự tuyển Pháp rối loạn trước khi Saka dứt điểm hoàn tất cú đúp ở trận đấu này.

Hệ thống phòng ngự của tuyển Pháp trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ sau 45 phút đầu tiên. Nhiều ý kiến cho rằng các học trò của Didier Deschamps thi đấu thiếu quyết tâm, mắc hàng loạt sai lầm cá nhân và gần như buông xuôi trước sức ép từ đối thủ.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Pháp bùng nổ và ghi liên tiếp các bàn thắng để níu kéo hy vọng gỡ hòa. Họ đã có 3 bàn thắng, trong đó Mbappe lập cú đúp. Song, tuyển Anh cũng không chịu kém cạnh, họ ghi thêm bàn do công Saka - người hoàn tất cú hat-trick - và Jude Bellingham. Chung cuộc, tỷ số là 6-4 dành cho "Tam sư".

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.