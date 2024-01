Rashford đang tự hủy hoại sự nghiệp

Rashford đã 26 tuổi. Anh không còn là cầu thủ trẻ nữa. Tiền đạo người Anh cũng chẳng phải trung phong triển vọng đang nỗ lực tìm lối đi riêng.

Lẽ ra, Rashford giờ phải đang ở thời kỳ đỉnh cao. Một thủ lĩnh trên sân cỏ. Biểu tượng của thành Manchester.

Và Rashford lẽ ra không nên xuất hiện ở hộp đêm tại Belfast trong 1-2 đêm, trước khi báo ốm, để rồi không thể tập luyện cùng Manchester United vào ngày tiếp theo cũng như vắng mặt trong trận đấu thuộc FA Cup vào cuối tuần.

Cầu thủ không phải robot. Chẳng ai có quyền cấm họ tiệc tùng, thả hồn vào những hộp đêm cùng bạn bè. Nhưng với Rashford, vấn đề nằm ở tính thời điểm. Anh bị chỉ trích vì chè chén trong lúc đội nhà khủng hoảng.

Lùm xùm Rashford tiệc tùng thâu đêm, sau xỉn rồi bỏ tập chỉ đang làm hại chính sự nghiệp của cầu thủ. Đó là ở phương diện hình ảnh lẫn sự chuyên nghiệp.

Không cầu thủ tận hiến nào với CLB lại có sự chuẩn bị cho trận đấu bằng cách say khước ở hộp đêm trước giờ bóng lăn hay buổi tập. Nếu đây là bài kiểm tra, Rashford xứng đáng nhận điểm F.

Tất cả đều biết thành tích của Man Utd mùa 2023/24 đáng thất vọng. Trong lúc Erik ten Hag nỗ lực trục vợt con tàu đang chìm, đó phải là lúc cả đội cần chung tay giúp sức.

Rashford làm điều ngược lại. Anh tự biến mình thành "spotlight" trên các mặt báo ở chuyên mục hậu trường.

Tại Man Utd, Rashford nằm trong nhóm được trả lương cao nhất. Song, thành tích của anh ở mùa này tỷ lệ nghịch với khoản tiền được nhận. 4 bàn thắng là những gì Rashford đang có.

Rashford là tiền đạo giỏi. Không ai nghi ngờ tài năng của anh. Trong quá khứ, Pep Guardiola trứ danh từng tâm sự riêng rằng Rashford là cầu thủ Man Utd duy nhất ông rất muốn đưa vào đội hình Man City. Dĩ nhiên, Pep cần thêm thời gian để rèn luyện cho mũi nhọn người Anh.

Nhưng ở hiện tại, liệu Pep có còn muốn sở hữu Rashford thế này? Câu trả lời chắc chắn sẽ gây tranh cãi.

Đời cầu thủ rất ngắn. Những "kẻ thù" như chấn thương, thời gian,... ngoài kia ngăn chặn họ bước lên đỉnh cao rất nhiều. Thấm thoát Rashford đã 26 tuổi. Cột mốc cho sự trưởng thành cũng như chín chắn ở nhiều mặt. Dù vậy, Rashford đang thực sự muốn điều gì trong sự nghiệp?

Không quá lời khi khẳng định tiền đạo của Man Utd vẫn có khả năng trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, anh lại mắc kẹt, để rồi khiến bản thân vẫn cứ quanh quẩn trên nấc thang trung bình.

Rashford thiếu sự ổn định. Trong bóng đá, tính ổn định là một phần quan trọng tạo ra cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Có người đổ lỗi cho chấn thương, phong độ kém cỏi của Man Utd, tình trạng bất ổn chung và cách quản lý sai lầm của CLB ảnh hưởng tới Rashford. Nhưng tiền đạo người Anh không thể cứ sống mà đổ lỗi cho yếu tố bản thân chẳng thể kiểm soát.

Trong chuyến du đấu hè trước mùa giải mới tại Mỹ hồi năm ngoái của Man Utd, HLV Erik ten Hag nói rất nhiều lần về sự cần thiết của "thái độ đúng đắn". Và khi nhấn mạnh vào chi tiết ấy, chiến lược gia người Hà Lan chỉ tên Rashford như người cần cải thiện.

HLV Ten Hag cũng đề cập đến "sự phục hồi, giấc ngủ và dinh dưỡng" là chìa khóa dẫn lối đến thành công cho cầu thủ. "Đó là những tiêu chuẩn cơ bản, nhưng lại tạo ra sự khác biệt", cựu thuyền trưởng Ajax nói.

Sự khác biệt giữa một tiền đạo trên mức trung bình và xuất sắc cũng nằm ở cách họ tiếp nhận và thực hành những điều kể trên. Tất cả đều thấy Cristiano Ronaldo duy trì chế độ ăn uống, tập luyện một cách kỷ luật với bản thân thế nào, ngay cả khi đã gần 39 tuổi.

Với Rashford, anh thần tượng Ronaldo. Cầu thủ của Man Utd thậm chí học một số kỹ thuật của siêu sao người Bồ Đào Nha. Sau tất cả, Rashford còn lâu mới vươn tầm được đẳng cấp như Ronaldo bởi bản thân coi thường những nguyên tắc cơ bản mà Ten Hag đề ra.

Không cần phải là thiên tài để giải mã sự khác biệt của Ronaldo và Rashford. Ten Hag ban đầu đã có những lo ngại về thái độ của học trò, người mà ông tiếp tục khiển trách mùa này vì chè chén sau trận thua Man City. Chưa hết, tiền đạo người Anh còn đến muộn trong cuộc họp toàn đội trước khi gặp Wolverhampton Wanderers.

Rashford đã xin lỗi, xoa dịu tình hình sau đó. Mọi chuyện dường như được giải quyết ổn thỏa với HLV Ten Hag. Và rồi, mọi thứ trở lại như cũ ở mùa 2023/24.

Năm ngoái, người hâm mộ được nhìn thấy Rashford trong phiên bản bùng nổ nhất. Anh ghi 30 bàn sau 56 trận trên tất cả đấu trường. Thành tích tốt nhất kể từ lần ra mắt Man Utd ở mùa 2015/16.

Nếu cộng luôn thành tích ở ĐTQG, Rashford có 34 bàn sau 62 lần ra sân. Màn trình diễn ấn tượng đó giúp tiền đạo người Anh có được bản hợp đồng mới kéo dài tới năm 2028, kèm theo mức lương được cho là khoảng 325.000 bảng/tuần.

Thu nhập cao luôn đi kèm với sự kỳ vọng lớn. Về phương diện này, Rashford hoàn toàn thất bại. Lẽ thường, sự chỉ trích nhắm vào anh đến như hệ quả tất yếu.

Đáng lẽ Rashford nên tự chủ cuộc sống của mình, nhận ra đâu là sự quan trọng trong "tính thời điểm". Sẽ không ai chỉ trích mũi nhọn 26 tuổi khi anh chè chén nếu bản thân vừa lập hat-trick hoặc cán mốc 20-30 bàn.

Tiền đạo người Anh phải nhận ra được những sự rủi ro từ lúc đặt chân tới Bắc Ireland cũng như giây phút bước vào hộp đêm. Man Utd chỉ là đội chủ quản về bóng đá, còn Rashford mới là người quản lý chính mình.

Phát xét đời tư của cầu thủ luôn tạo ra những sự tranh cãi. Nó không có bất kỳ tiêu chuẩn nào để đánh giá. Với Rashford, anh lẽ ra đã tránh được những lời chỉ trích vì thói quen tiệc tùng nếu biết chọn đúng thời điểm để đưa ra quyết định.

Những ngày qua, tiền đạo của Man Utd đơn giản đã sai, và khiến sự nghiệp bị hủy hoại.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.