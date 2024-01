Nếu chơi cho Sir Alex, Rashford đã bị ‘sấy’ vì thói vô kỷ luật

Chia sẻ trên BBC Breakfast, Neville cho biết: “Việc ra ngoài nhậu nhẹt hay tiệc tùng không thành vấn đề. Song, cậu ấy (Rashford - PV) phải biết lựa thời điểm. Tiệc tùng 2 đêm liên tiếp chỉ ít ngày trước trận đấu của MU không phải ý tưởng sáng suốt”.

“Nếu chơi dưới thời Sir Alex Ferguson, Rashford hẳn đã bị mắng thậm tệ. Ông ấy không cấm bạn ra ngoài để tận hưởng bản thân một chút. Tuy nhiên, ông ấy muốn bạn hiểu nên làm gì vào thời điểm nào thì mới phù hợp”, huyền thoại MU nói thêm.

Neville tin rằng Rashford là cầu thủ có trách nhiệm, chuyên nghiệp và làm việc chăm chỉ. Song, bình luận viên 48 tuổi cảnh báo rằng ngôi sao người Anh có thể dần quen thói vô kỷ luật sau 1-2 lần phá lệ, nếu không nhanh chóng chỉnh sửa.

Cảnh Rashford tiệc tùng 2 đêm liên tiếp (24/1 và 25/1 - PV) tại Belfast (Bắc Ireland) bị lan truyền. Chân sút 26 tuổi có lịch trở lại đại bản doanh Carrington (Manchester) để tập luyện cùng MU hôm 26/1, nhưng cuối cùng xin vắng với lý do bị ốm.

Kết quả là Rashford không được điền tên vào danh sách đội hình đăng ký của “Quỷ đỏ” trong chiến thắng 4-2 trước Newport County tại vòng 4 FA Cup hôm 28/1. MU được cho sẽ phạt Rashford khoản tiền lên tới 650.000 bảng vì thái độ vô kỷ luật trên.

Mùa giải 2022/23, ngôi sao người Anh có quãng thời gian thăng hoa bậc nhất sự nghiệp trong năm đầu tiên của HLV Erik Ten Hag tại MU. Song, sau khi được BLĐ thưởng bằng cách gia hạn hợp đồng đến năm 2028 kèm mức lương 325.000 bảng/tuần, Rashford đang tụt dốc không phanh ở mùa này.

