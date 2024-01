Rashford say xỉn, gây bất mãn

Đồng đội ở MU cảm thấy không hài lòng với thói vô kỷ luật của Marcus Rashford sau khi anh tiệc tùng hai đêm liên tiếp.

Rashford tỏ ra vô kỷ luật.

Theo Daily Mail, nhiều đồng đội ở MU cảm thấy bất mãn và buồn bã trước động thái thiếu trách nhiệm của Rashford. "Tiền đạo sinh năm 1997 vấp phải phản ứng dữ dội từ các đồng đội", Goal mô tả.

MU cho phép Rashford tới Bắc Ireland giải quyết chuyện riêng, song yêu cầu anh có mặt vào sáng thứ sáu (26/1) để chuẩn bị cho trận gặp Newport ở vòng 4 FA Cup. Tuy nhiên, theo The Athletic, tuyển thủ Anh tiệc tùng hai đêm liên tiếp và không kịp trình diện ở đại bản doanh Carrington như kế hoạch.

The Sun tiết lộ thêm rằng Rashford thậm chí phải nhờ tới nhân viên phục vụ dìu vào phòng. Cô gái phục vụ nói The Sun: "Tôi không ngạc nhiên khi anh ấy bỏ buổi tập vào ngày hôm sau. Rashford đi ngủ muộn và uống rất nhiều. Rõ ràng anh ấy có ý định say xỉn".

Cô gái cho hay Rashford còn hỏi liệu anh có được phục vụ đồ uống sau 3 giờ sáng hay không nếu trả thêm tiền. Cô kết luận: "Điều đó cho thấy rõ rằng anh ấy quyết định sẽ không tập luyện vào thứ sáu. Anh ấy không có kế hoạch trở về nhà vào tối hôm trước".

Rashford báo ốm và nghỉ trận gặp Newport. Tuy nhiên, anh bị "Quỷ đỏ" phát giác sự việc. HLV Ten Hag khẳng định đây là vấn đề nội bộ và ông tự giải quyết. Được biết, Rashford đã bị kỷ luật với án phạt trừ 2 tuần lương, tương đương 650.000 bảng.

Bằng chứng là trang chủ MU thông báo: "Rashford chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Vấn đề được giải quyết theo hướng kỷ luật nội bộ. Mọi việc đã kết thúc".