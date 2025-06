Rashford chọn bến đỗ mới

Theo Mundo Deportivo, ngôi sao sinh năm 1997 bày tỏ mong muốn khoác áo Barcelona trong trường hợp chia tay MU. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Rashford muốn đến Barca càng sớm càng tốt".

Sau mùa giải đầy biến động, trong đó bị đẩy ra ngoài kế hoạch của HLV Ruben Amorim và chuyển sang khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, Rashford dường như hết kiên nhẫn với tình cảnh tại Old Trafford. Rashford kỳ vọng Barcelona sẽ là nơi để anh tìm lại cảm hứng chơi bóng.

Marca tiết lộ ngôi sao 27 tuổi thậm chí chấp nhận giảm sâu mức lương hiện tại (350.000 bảng/tuần) để phù hợp với cấu trúc tài chính của Barca, bởi đội bóng này vẫn chật vật với các quy định nghiêm ngặt từ La Liga. Dù vậy, cơ hội dành cho Rashford không hề đơn giản, bởi HLV Hansi Flick ưu tiên chiêu mộ Nico Williams và Luis Diaz vì phong độ ổn định hơn thời gian gần đây.

Việc Rashford sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để đến Barcelona cho thấy khát vọng hồi sinh mạnh mẽ trong một môi trường mới. Nếu CLB xứ Catalonia thực sự nghiêm túc và tìm được phương án tài chính phù hợp, đây có thể là thương vụ gây chú ý trong hè 2025.

Trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, MU muốn thu về 130 triệu euro từ việc bán Rashford, Jadon Sancho và Alejandro Garnacho. Trong đó, Garnacho được "Quỷ đỏ" định giá cao nhất với giá 70 triệu euro. Tuy nhiên, chưa có đội bóng nào đủ tài chính để đáp ứng mức giá này.

