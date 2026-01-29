Rapper Phúc Du cưới

Phúc Du và nửa kia đã bên nhau 7 năm. Nam rapper giữ kín chuyện tình cảm suốt thời gian qua.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phúc Du chia sẻ hình ảnh chụp cùng bạn gái. Nam rapper viết: “7 năm chúng ta làm bạn, rồi 7 năm làm người thương. Hôm nay, đã đến lúc 2 ta quay về làm bạn, nhưng lần này là bạn đời”. Nhiều khán giả, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới rapper.

Một nguồn tin tiết lộ với Tri Thức - Znews, lễ cưới của Phúc Du diễn ra riêng tư với sự tham gia của 2 bên gia đình vào 29/1. Nửa kia của nam rapper sinh năm 1996, tốt nghiệp Học viện Báo chí.

Phúc Du bên bạn gái. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Phúc Du khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh ít khi tiết lộ về cuộc sống riêng tư dù hẹn hò đã lâu.

Phúc Du tên thật Trương Anh Phúc, sinh năm 1996. Anh là một trong những gương mặt nổi bật của giới Underground. Nam rapper nổi tiếng với khả năng chơi chữ, punchline, chất giọng trầm ấm và cách viết lyrics ấn tượng.

Không chỉ tạo dấu ấn trong các trận beef, battle rap với kỹ năng ấn tượng, câu từ gai góc… Phúc Du cũng thành công với thể loại rap love. Anh có nhiều sản phẩm được khán giả trẻ yêu thích, điển hình là Yêu anh đi, mẹ anh bán bánh mì.

Năm 2025, anh tham gia Anh trai “say hi”. Việc Phúc Du và nhiều rapper tên tuổi xuất hiện ở chương trình giải trí này gây bàn luận.

Cụ thể, trên mạng xã hội, một bài viết với nội dung sau lan truyền: “Chỉ trong vòng khoảng 3 năm, cả một nền âm nhạc pop và hip hop, indie đang phát triển rực rỡ bị pha loãng toẹt. Rap Việt biến rapper thành những nghệ sĩ công nghiệp. Và Anh trai 'say hi' nhào nặn nghệ sĩ công nghiệp thành thần tượng giải trí. Doanh thu tăng, rating tăng, nhưng chất lượng âm nhạc biến mất. Chỉ còn lại những giấc mơ sáo rỗng”.

Sau đó, Phúc Du lên tiếng về vụ việc. Anh chia sẻ: “Chất lượng âm nhạc đo bằng gì nhỉ. Nếu hàng triệu người, có hàng chục triệu phút giải trí, mà không phải chất lượng, tôi cũng muốn biết gì là chất lượng lắm”.