Phương Ly ngày càng táo bạo

Sau Em xinh "say hi", Phương Ly thay đổi về phong cách. Cô chuyển hướng gợi cảm với làn da nâu khỏe khoắn.

Trên trang cá nhân, Phương Ly chia sẻ loạt ảnh mới gợi cảm với trang phục bikini kết hợp quần vải ống rộng. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng gợi cảm với làn da nâu khỏe khoắn. Kèm theo hình ảnh, Phương Ly viết: “Can’t replace the love of you” (Tạm dịch: Không gì có thể thay thế được tình yêu của em”. Những hình ảnh được chụp trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè của nữ ca sĩ.

Thời gian qua, giọng ca sinh năm 1990 chuyển sang phong cách sexy, quyến rũ và mạnh mẽ hơn thay vì gắn liền với hình tượng ngọt ngào, dễ thương như trước. Cô thường chia sẻ hình ảnh trong những trang phục gợi cảm với áo quây hoặc áo dây, cúp ngực…

Hình ảnh mới gây chú ý của Phương Ly. Ảnh: @May_lily.

Sau khi Em xinh "say hi" kết thúc, Phương Ly liên tục gây chú ý khi xuất hiện với làn da nâu khỏe khoắn. Sự thay đổi của nữ ca sĩ được cho là kết quả của quá trình nhuộm da. Phương Ly không lên tiếng chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình. Ngoài ra, chuyện tình cảm giữa cô và rapper Andree cũng gây bàn tán.

Cuối năm 2023, cả hai lộ ảnh khóa môi trên bãi biển Phú Quốc. Thời điểm đó, Andree Right Hand được cho là hộ tống Phương Ly tới Phú Quốc biểu diễn, kết hợp nghỉ ngơi. Sau đó, đúng 1/1/2024, Andree đăng ảnh chụp cùng bạn gái tin đồn. Kể từ đó, họ thoải mái tương tác, đi chơi cùng nhau. Họ không xác nhận chuyện tình cảm nhưng với những bằng chứng trên, khán giả mặc định hai người là một đôi.

Tới cuối 2025, hai người vướng tin chia tay. Thời điểm đó, một người bạn đăng ảnh Phương Ly và chú thích: "Người độc thân thường sẽ giàu". Khi một tài khoản hỏi: "Chị Ly độc thân rồi à", người này thả tim. Tiếp đó, Phương Ly và Andree được phát hiện thoát khỏi kênh thông báo cá nhân của đối phương.

Khi Phương Ly tham gia Em xinh "say hi" hay Andree lúc ra nhạc mới, họ đều không có động thái ủng hộ. Việc đó làm dấy lên nghi vấn hai nghệ sĩ đã đường ai nấy đi.