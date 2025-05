Raphinha có câu trả lời cho đề nghị 200 triệu euro

Trang chủ Barcelona xác nhận Raphinha vừa đặt bút ký gia hạn hợp đồng đến năm 2028. Đây là bước đi mang ý nghĩa chiến lược với cả CLB lẫn cá nhân cầu thủ người Brazil, nhất là trong bối cảnh anh từng đứng trước đề nghị "không thể từ chối" từ Al Hilal.

Al Hilal, đội bóng giàu có thuộc Saudi Arabia, sẵn sàng đãi ngộ Raphinha tới 200 triệu euro cho 4 năm, tức 50 triệu euro mỗi mùa - một con số có thể đưa cầu thủ vào top lương cao nhất thế giới.

CLB Saudi Arabia thậm chí sẵn sàng chi 100 triệu euro phí chuyển nhượng cho Barcelona. Sau khi hụt hai ngôi sao Mohamed Salah và Vinicius Junior, Al Hilal coi Raphinha là mục tiêu phải có bằng mọi giá.

Tuy nhiên, bất chấp sức hút từ đề nghị đó, Raphinha vẫn chọn tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy niềm tin mà cựu sao Leeds United đặt vào dự án mới dưới thời Hansi Flick, người đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân anh từ mùa hè năm ngoái.

Kể từ khi gia nhập từ Leeds United vào năm 2022, Raphinha ghi 54 bàn và kiến tạo 50 lần trong 143 trận cho Barcelona, hiệu suất cực kỳ ấn tượng đối với một cầu thủ chạy cánh. Mùa giải này, anh là một trong những nhân tố nổi bật, góp công lớn giúp đội bóng giành cú ăn 3 quốc nội gồm La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Đặc biệt tại Champions League, Raphinha góp dấu giày vào 21 bàn thắng (13 bàn, 8 kiến tạo), ngang bằng thành tích của Cristiano Ronaldo trong một mùa giải tại sân chơi danh giá nhất châu lục.

Động thái gia hạn hợp đồng còn là lời khẳng định từ Barcelona rằng Raphinha là trụ cột của hiện tại và tương lai. Trong bối cảnh CLB gặp khó khăn tài chính, việc giữ chân được một ngôi sao quan trọng như Raphinha, thay vì bán đi để cân bằng ngân sách, cho thấy sự ưu tiên rõ ràng của ban lãnh đạo.

Raphinha ở lại, và Barca có thể yên tâm rằng họ vẫn đang giữ được những viên gạch vững chắc để xây tiếp tham vọng dưới thời Hansi Flick.

