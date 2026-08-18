Ranh giới cho những người 'nghiện' cà phê

Cà phê được ví như con dao hai lưỡi . Nếu uống với lượng vừa đủ nó sẽ mang tới sự kích thích vừa phải, khiến tinh thần phấn chấn, khi lạm dụng cà phê lại khiến cơ thể mệt mỏi.

Khi uống một lượng vừa phải, cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: H.B.

Thông thường, các nhà đạo đức học và giới khoa học thường lên tiếng cho rằng cà phê gây hại cho sức khỏe của những người dùng trung thành và nhiều người uống cà phê tin vào những lời khẳng định ấy đã từ bỏ việc sử dụng thức uống này trong một cách đầy đáng tiếc.

Đành rằng việc sử dụng, hay đúng hơn là lạm dụng cà phê có thể gây hại trong một số trường hợp là điều không thể phủ nhận, nhưng trong số tất cả loại đồ uống hiện nay, thực tế và hiệu quả của nó cho thấy cà phê là thứ ít gây hại nhất, miễn là không dùng quá mức.

Khi được dùng điều độ, cà phê là chất kích thích cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, có tính chất dễ chịu và êm ái, không đi kèm phản ứng có hại nào sau đó. Cà phê mang lại cảm giác hài lòng về tinh thần, làm dịu cảm giác đói và sự mệt mỏi thể chất, tăng động lực và năng lực làm việc, cho phép người sử dụng nó ở mức độ vừa phải có thể chịu đựng đói và thiếu ngủ lâu dài, vượt qua mệt mỏi bất thường và giữ được sự vui vẻ cũng như điềm tĩnh.

Do đó, người uống cà phê, nhìn chung, thường vui vẻ, năng động và kiên trì. Sự thật là, nếu cà phê tinh khiết và được pha chế đúng cách, nó là chất kích thích dễ chịu và vô hại nhất mà con người có thể dùng, đặc biệt sau những căng thẳng kéo dài hay sự tổn hao trầm trọng về cảm xúc hoặc trí tuệ. Nếu nó có thể thay thế được rượu ngải xanh [1], Champagne và các loại đồ uống tương tự, thì những thế hệ tương lai sẽ tốt hơn về cả thể chất lẫn tinh thần.

Người uống cà phê thường xuyên nhìn chung có sức khỏe tốt và một số người sống thọ nhất đã dùng cà phê liên tục từ thời thơ ấu mà không hề gặp phải tổn hại rõ ràng hay phản ứng tiêu cực nào như vẫn thấy ở rượu mạnh.

Tác động sinh lý của cà phê chủ yếu hướng đến hệ thần kinh, tạo ra cảm giác ấm áp, dễ chịu trong dạ dày và nhanh chóng tiếp nối bằng một cơn hưng phấn thần kinh dễ chịu, lan tỏa, tác động đến các chức năng não bộ, gia tăng sức tưởng tượng và trí lực mà không gây nên cơn mê muội hay rối loạn ý tưởng, như đặc trưng của các loại chất gây nghiện khác.

Loại đồ uống tạo nên trạng thái mãn nguyện trong tâm trí, làm dịu cơn đói, sự mệt mỏi tinh thần và thể chất, tăng năng suất lao động, giúp con người quên đi phiền muộn và lo âu, cho phép người sử dụng nó một cách sáng suốt có thể chịu đựng những mệt mỏi bất thường, nhịn ăn hoặc mất ngủ trong thời gian dài, cũng như giữ được sự bình tĩnh và vui vẻ.

[1] Nguyên văn Absinthe, một thức uống chưng cất, độ cồn cao. Nó có hương tiểu hồi cần và nguồn gốc từ thực vật, như hoa và lá của Artemisia absinthium (ngải đắng, ngải áp xanh, khổ hao Trung Á thuộc họ cúc Asteraceae), cùng với tiểu hồi cần, tiểu hồi hương ngọt và một số loại rau thơm khác. Rượu này có màu lục tự nhiên nhưng cũng có thể không màu.