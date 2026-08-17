Giá trị dinh dưỡng gián tiếp của cà phê

Cà phê không mang nhiều năng lượng, nhưng nó có giá trị dinh dưỡng gián tiếp mà cơ thể cần. Cà phê ức chế cơ thể, giúp giảm hấp thu chất đạm và khiến tinh thần sảng khoái hơn.

Cà phê mang giá trị dinh dưỡng gián tiếp mà cơ thể cần. Ảnh minh họa: P.H.

Tuy nhiên, cà phê còn có một tác dụng khác: Ức chế quá trình tiêu hoá các chất đạm trong cơ thể, mặc dù bản thân nó không mang giá trị dinh dưỡng trực tiếp nhưng lại có giá trị dinh dưỡng gián tiếp. Chính tác dụng này, cộng với đặc tính gây kích thích, đã khiến cà phê trở thành đồ uống được chọn dùng vào bữa sáng và được chọn để cung cấp cho cả quân đội và hải quân Mỹ.

Nếu uống một ly cà phê đen đặc, không sữa và không đường, xen giữa hai cốc nước nóng ngay khi rời giường buổi sáng và ít nhất một giờ trước bữa sáng, các tuyến bài tiết khác nhau sẽ được kích hoạt và sức mạnh thần kinh được đánh thức, để một giờ sau đó ta có thể tận hưởng một bữa ăn ngon lành và bắt đầu ngày làm việc một cách thuận lợi, bất kể nhiệm vụ của ngày và đêm hôm trước đã vắt kiệt cơ thể ra sao.

Thêm một cốc cà phê vào lúc bốn giờ chiều sẽ giúp duy trì năng lượng đang suy giảm trong nhiều giờ tiếp theo. Cách sử dụng này sẽ phát huy tối đa tác dụng và nếu đi kèm với chế độ ăn phù hợp đúng thời điểm, năng lực làm việc là gần như không có giới hạn.

Tác động sinh lý của cà phê lên cơ thể con người, theo những gì đã được nghiên cứu, cho thấy rằng thức uống này làm não hoạt động mạnh hơn nhưng cũng có tác dụng làm dịu cơ thể nói chung, làm chậm quá trình hao tổn và thất thoát mô, từ đó giảm nhu cầu ăn uống. Đây là một chất kích thích tinh thần thuộc cấp cao và do đó, rất dễ bị lạm dụng. Dưới ảnh hưởng của cà phê, sinh viên thức khuya quá mức, từ đó làm suy kiệt thể lực.

Nhà tự nhiên học người Đức, Martin kể lại trường hợp về một con ngựa thoát khỏi cái chết nhờ cà phê, dù trước đó đã được xem là vô phương cứu chữa. Con vật chỉ còn da bọc xương và yếu đến mức gần như không đi nổi, nó được cho uống dịch chiết cà phê như một thử nghiệm, sau đó là cà phê xay trộn với mật ong.

Chỉ trong thời gian ngắn, con vật bắt đầu phục hồi nhanh chóng và sau đó còn khỏe hơn cả trước kia. Cách điều trị này cũng được áp dụng cho nhiều trường hợp tương tự khác khi ngựa bị lao lực hoặc mất sức và chán ăn và đều cho kết quả khả quan.

Người ta đã khẳng định rằng cà phê và các loại khác có chứa alkaloid caffeine có ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm chậm quá trình hao tổn mô trong cơ thể, khi mà chỉ một ly cà phê pha từ 7 g hạt có thể chứa từ 1,5 đến 1,9 grain [1] caffeine ở trạng thái hòa tan.

Tác dụng làm giảm sự tiêu hao mô được ghi nhận ở cà phê, cũng như ở các thực phẩm khác có tác động tương tự vốn được dùng rộng rãi ở nhiều quốc gia, đã được chứng minh bằng nhiều dữ kiện xác đáng.

Về mặt tác động ban đầu, cà phê giống với các chất kích thích khác trong việc kích hoạt hoạt động trí óc, vận động cơ bắp và tâm trạng vui vẻ; còn về tác động sau đó, nó không gây ra trạng thái mê man hay mê muội, mà chỉ có thể gây mất ổn định tinh thần và chức năng tuỷ sống - những triệu chứng cho thấy sự kiệt sức.

[1] Đơn vị khối lượng, bằng 0,0648 gram.