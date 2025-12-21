Răng khôn có nhất thiết phải nhổ không?

Không ít người lo lắng trước quyết định nhổ răng khôn. Bác sĩ khuyến cáo chỉ nhổ khi cần thiết và cần chăm sóc đúng để tránh biến chứng.

Răng số 8, thường được gọi là răng khôn, là những chiếc mọc sau cùng, xuất hiện khi con người bước vào độ tuổi trưởng thành. Do mọc muộn và thường không còn đủ chỗ trên cung hàm, răng khôn dễ mọc lệch, mọc ngầm, gây ra nhiều rắc rối cho sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng cần nhổ bỏ.

Khi nào nên nhổ răng khôn?

Theo TS.BS Bùi Việt Hùng, Phó Chủ nhiệm khoa Răng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, việc có nên nhổ răng khôn hay không cần được đánh giá kỹ lưỡng dựa trên tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân.

Răng khôn được chỉ định nhổ trong những trường hợp có nguy cơ gây biến chứng hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe răng miệng. Cụ thể:

Răng khôn mọc lệch hoặc mọc ngầm: Răng đâm vào răng kế bên, bị kẹt dưới nướu có thể gây đau kéo dài, viêm nhiễm và làm hỏng răng số 7.

Viêm lợi, nhiễm trùng tái diễn: Do nằm sâu và khó vệ sinh, răng khôn dễ gây viêm lợi, sưng đau, thậm chí áp xe nếu không được xử lý kịp thời.

Hình thành u nang hoặc tổn thương xương hàm: Một số răng khôn mọc bất thường có thể tạo u nang quanh thân răng, làm tiêu xương và ảnh hưởng các răng lân cận.

Cung hàm không đủ chỗ: Răng khôn mọc chen chúc có thể làm xô lệch các răng khác, gây đau nhức hoặc rối loạn khớp cắn.

Ngược lại, không phải cứ có răng khôn là bắt buộc phải nhổ. Những trường hợp sau có thể được theo dõi mà chưa cần can thiệp:

Răng khôn mọc thẳng, đúng vị trí và không gây đau.

Không có dấu hiệu viêm nhiễm, sâu răng hay ảnh hưởng đến các răng kế cận.

Người bệnh có thể vệ sinh răng khôn dễ dàng, duy trì tốt sức khỏe răng miệng.

Nhổ răng khôn bao lâu thì lành?

Bác sĩ Lưu Hà Thanh, khoa Răng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết đa số bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường sau 3-4 ngày, một số trường hợp cần khoảng 1 tuần. Thời gian hồi phục nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều vào cách chăm sóc sau nhổ.

Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân cần cắn chặt miếng gạc tại vị trí nhổ răng trong khoảng một giờ để cầm máu. Nếu máu vẫn rỉ, tiếp tục cắn gạc mới trong 30-45 phút.

Sau 24 giờ, người bệnh có thể bắt đầu súc miệng nhẹ nhàng bằng nước muối, thực hiện 2-3 lần mỗi ngày, đặc biệt sau bữa ăn.

Chảy máu nhẹ trong 24-48 giờ đầu là hiện tượng thường gặp, do máu trộn với nước bọt. Nếu chảy máu nhiều, cần ngồi thẳng, hạn chế vận động, chườm lạnh đúng cách và liên hệ bác sĩ nếu tình trạng không cải thiện.

"Sau khi nhổ răng, bác sĩ sẽ kê thuốc giảm đau. Người bệnh không nên quá lo lắng nếu cảm thấy đau sau khi hết thuốc tê, chỉ cần dùng thuốc đúng chỉ định", bác sĩ Thanh nói.

Trong những ngày đầu, người bệnh nên ăn thức ăn mềm, dễ nuốt như cháo, súp, bún, mì; có thể bổ sung sữa chua, nước hoa quả để tăng cường vitamin và năng lượng.

Sưng tấy thường đạt mức cao nhất trong 1-2 ngày đầu. Người bệnh có thể chườm lạnh 15 phút, nghỉ 15 phút trong 24-48 giờ đầu để giảm sưng và đau. Đồng thời, duy trì vệ sinh răng miệng nhẹ nhàng, súc miệng nước muối đều đặn và chải răng cẩn thận.

Bác sĩ Thanh khuyến cáo răng khôn được xem là một trong những răng phức tạp nhất do vị trí và hướng mọc bất thường. Vì vậy, việc đánh giá đúng thời điểm nhổ cũng như chăm sóc sau phẫu thuật đóng vai trò then chốt. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau nhổ răng, người bệnh cần sớm quay lại cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.