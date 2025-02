Ramos với bản hợp đồng bạc tỷ

Trước đó, CLB Mexico này từng cố gắng đưa trung vệ người Tây Ban Nha về vào đầu năm 2024, nhưng chỉ đến nay thương vụ mới hoàn tất.

Một phái đoàn gồm 8 thành viên của Monterrey trực tiếp bay đến Madrid để hoàn tất thương vụ. Chủ tịch CLB, ông José AntonioNoriega, khẳng định: "Đây là bản hợp đồng quan trọng nhất trong lịch sử đội bóng".

Ramos ký hợp đồng một năm cùng điều khoản gia hạn thêm một năm. Anh sẽ khoác áo số 93, dù giải VĐQG Mexico (Liga MX) chỉ cho phép cầu thủ đăng ký số áo từ 1 đến 35. Tuy nhiên, điều này không gây trở ngại, và áo đấu của Ramos nhanh chóng được đưa vào sản xuất.

Chỉ trong thời gian ngắn, theo Marca, 2% số áo đấu bán ra của CLB đã in tên Ramos, cho thấy sức hút cực lớn của cựu đội trưởng Real Madrid.

Buổi ra mắt của Ramos sẽ diễn ra vào chủ nhật này tại sân BBVA, dự kiến sẽ kín chỗ với sức chứa 53.500 khán giả, trong đó 40.000 vé mùa đã được bán hết.

Ngày 9/2, Monterrey sẽ có trận đấu với Juárez trên sân khách, nên nhiều khả năng Ramos sẽ có trận ra mắt khán giả nhà vào ngày 12/2 ở trận gặp Forge hoặc trong trận đấu tại Liga MX gặp Querétaro sau đó.

Ramos hưởng mức lương 4 triệu USD /năm, kèm loạt khoản thưởng hậu hĩnh như phí ra sân tại FIFA Club World Cup 2025, tiền thưởng theo số trận đá chính, bàn thắng và kiến tạo, 2% doanh thu từ áo đấu chính hãng mang tên Ramos, toàn bộ hợp đồng thương mại cá nhân không cần chia lợi nhuận với CLB

"Bản hợp đồng bạc tỷ dành cho Ramos", Marca viết. Monterrey là một trong những đội bóng giàu nhất Mexico, đồng thời còn là CLB có tiềm lực tài chính mạnh nhất hiện nay, bên cạnh Tigres, đội bóng cùng thành phố.

Chìa khóa cho sức mạnh tài chính của Monterrey chính là Femsa, chủ sở hữu đội bóng. Femsa là một trong những tập đoàn lớn nhất khu vực, sở hữu chuỗi siêu thị Oxxo với 24.000 cửa hàng trên khắp Mexico.

Ngoài ra, Femsa còn sở hữu Coca-Cola Femsa, đơn vị đóng chai Coca-Cola lớn nhất thế giới, chiếm 25% sản lượng toàn cầu. Tập đoàn này hiện có 400.000 nhân viên tại 17 quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, y tế và công nghệ.

Gia nhập Monterrey, Ramos không chỉ hưởng mức đãi ngộ cao mà còn có cơ hội chinh phục nhiều danh hiệu. Hiện tại, Ramos có thể hướng đến 4 danh hiệu lớn gồm Liga MX, Concachampions, FIFA Club World Cup và Leagues Cup.

