Ramos tái hợp Ronaldo ở Saudi Arabia?

Trong bối cảnh Al Nassr tiếp tục trải qua mùa giải 2023/24 trắng tay trên mọi đấu trường, cộng thêm Sergio Ramos vừa thông báo trở thành cầu thủ tự do, có thể cựu trung vệ đội trưởng của Real Madrid sẽ tái hợp Cristiano Ronaldo ở đội bóng đang thi đấu tại Saudi Pro League.

Ngoài ra, một huyền thoại khác của Real Madrid là Fernando Hierro cũng vừa gia nhập đội bóng của CR7 trong vai trò Giám đốc Thể thao. Ông có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mời gọi Ramos về với Al Nassr.

Ramos có mối quan hệ thân thiết với Ronaldo khi cả hai cùng khoác áo Real Madrid. Trung vệ người Tây Ban Nha cũng được cho là người kế thừa xứng đáng nhất chiếc áo số 4 vĩ đại của Hierro. Cả hai cầu thủ đều từng là trung vệ đội trưởng của "Los Blancos" và đều rất nhạy ghi bàn.

Về phần mình, trước khi về với Sevilla năm ngoái, Ramos nhận được nhiều lời mời gọi. Từ Manchester United ở Ngoại hạng Anh cho đến các đội bóng ở giải Saudi Pro League. Thậm chí, Ramos còn từng được cho là có thể sang Mỹ gia nhập MLS.

Ở tuổi 38, khả năng phán đoán và sự quyết liệt cũng như phong độ của trung vệ người Tây Ban Nha không còn như xưa. Nhưng với một số giải đấu không quá khắc nghiệt, Ramos vẫn có thể có đất dụng võ.

Sau một mùa giải trắng tay, Al Nassr có lẽ cũng muốn có những bản hợp đồng chất lượng hơn, cũng như làm tươi mới lực lượng hiện tại. Và chiêu mộ Ramos có thể sẽ là một phương án khả dĩ cũng như có lợi cho cả đôi bên.

