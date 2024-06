Hậu vệ CH Czech chưa tìm ra cách ngăn chặn Ronaldo

Trong buổi họp báo trước trận ra quân gặp Bồ Đào Nha tại EURO 2024, hậu vệ tuyển CH Czec, Tomas Soucek thừa nhận: "Ngăn chặn Ronaldo? Nếu tôi biết cách ngăn chặn Ronaldo, tôi nhất định sẽ bán với giá cao. Anh ấy là mẫu cầu thủ rất khó bị ngăn cản".

Cuộc đối đầu giữa CH Czech và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào 2h ngày 19/6 (giờ Việt Nam) và đây là kỳ EURO thứ 6 liên tiếp của siêu sao sinh năm 1985.

CR7 vẫn đang cho thấy một phong độ ấn tượng. Trong mùa giải 2023/24, Ronaldo ghi được 50 bàn sau 51 trận ra sân cấp CLB và 10 bàn ở vòng loại EURO. Chính HLV Roberto Martinez cũng khẳng định CR7 được gọi lên tuyển hoàn toàn nhờ vào phong độ.

Nhiều ý kiến dự đoán còn cho rằng chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử EURO còn có thể giành Chiếc giày vàng tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan.

Ngoài ra, không khí trong đội tuyển Bồ Đào Nha hiện tại vẫn ổn định. Bản thân CR7 cũng khẳng định anh sẽ chấp nhận mọi quyết định chiến thuật của HLV, kể cả việc phải ngồi dự bị.

Tại vòng loại EURO 2024, Ronaldo chỉ có chưa đến 37 lần chạm bóng, thấp hơn 16 cầu thủ khác. Tuy nhiên, HLV Roberto Martinez cũng đang xây dựng chiến thuật theo hướng để CR7 "mắc màn" trong vùng cấm, không cần di chuyển quá nhiều để nhận bóng như trước đây.

Lối chơi này được cho là phát huy tối đa khả năng săn bàn của tiền đạo người Bồ trong bối cảnh thể lực không còn sung mãn.

