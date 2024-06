CĐV làm loạn trong buổi tập của Ronaldo

Hôm 14/6, HLV Roberto Martinez và các học trò có buổi tập trước sự chứng kiến của hơn 8.000 người hâm mộ. Bầu không khí ban đầu đầy sôi động.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên hỗn loạn khi khoảng hơn chục CĐV lao vào sân, khiến buổi tập đột ngột dừng lại. Bất chấp sự truy cản của đội ngũ an ninh, những CĐV này vẫn có thể tiếp cận các cầu thủ “Selecao châu Âu".

Cristiano Ronaldo được nhận định là điểm thu hút chính đối với người hâm mộ đến theo dõi Bồ Đào Nha tập luyện. CĐV đang rất mong chờ được nhìn thấy cựu sao Real Madrid chơi bóng ở kỳ EURO thứ 6 trong sự nghiệp.

Giữa lúc hỗn loạn, thủ thành Jose Sa có pha xử lý ấn tượng. Anh chạy nước rút 20 m xử lý những CĐV tràn vào sân. Người gác đền thuộc biên chế Wolverhampton lao tới đường biên và khống chế thành công một fan quá khích.

Ban đầu, buổi tập mở của nhà vô địch EURO 2016 cung cấp 6.000 vé miễn phí cho các khán giả. Tuy nhiên, một vài tấm vé được nhượng lại với một mức giá trên trời, khoảng 670 bảng.

Sự cuồng nhiệt từ CĐV đến giá “vé chợ đen” cho một buổi tập cho thấy sức nóng mà những ngôi sao người Bồ Đào Nha mang lại. Với một đội hình nhiều cầu thủ chất lượng, Bồ Đào Nha được không ít người đánh giá là ứng viên cho chức vô địch EURO 2024.

Ronaldo và các đồng đội nằm ở bảng F. Họ sẽ mở đầu chiến dịch trên đất Đức bằng trận đấu gặp CH Czech vào rạng sáng 19/6 (giờ Hà Nội). 2 đối thủ còn lại nằm chung bảng với Bồ Đào Nha là Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ.

