Ramos bị đuổi vì đánh nguội

Trên sân Estadio Olimpico Universitario, trận đấu giữa Pumas và Monterrey trở nên vỡ vụn với Sergio Ramos là tâm điểm. "Trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha liên tục vướng vào những pha va chạm quyết liệt, khiến màn thư hùng nhiều lúc giống trận đấu vật hơn bóng đá", tờ TUDN viết.

Tình huống đầu tiên xảy ra ở một pha đá phạt góc, khi Sergio Ramos có màn tranh chấp quyết liệt với Lisandro Magallan. Ramos thực hiện một pha khóa người, quật ngã đối thủ ngay trong vùng cấm. Trọng tài đứng rất gần nhưng không có bất kỳ động thái nào can thiệp.

Không lâu sau đó, Ramos tiếp tục có hành động gây tranh cãi khi anh lao đến Pablo Bennevendo và có động tác vung tay vào cầu thủ Pumas. Bennevendo đổ gục xuống sân, nhưng một lần nữa, trọng tài không thổi phạt.

Đỉnh điểm của hành động quá khích đến vào những phút cuối. Lần này, Ramos va chạm với Guillermo Martinez. Sau khi bị đối thủ qua người, Ramos chơi tiểu xảo, đá nguội vào phía sau đối phương. Dù cú đá không quá mạnh, cựu sao Real Madrid phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Theo thống kê, đây là tấm thẻ đỏ thứ 29 trong sự nghiệp của Ramos. Trung vệ kỳ cựu là một trong những cầu thủ bị đuổi nhiều nhất trong lịch sử.

Rất may cho Ramos khi thời gian còn lại không đủ để đội chủ nhà lật ngược tình thế. Kết thúc trận đấu, Monterrey giành chiến thắng 3-1 trước Pumas ngay trên sân Estadio Olimpico Universitario. Kết quả giúp Monterrey tạm vươn lên thứ 8 trên BXH sau 12 vòng đấu.

