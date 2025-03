Hình ảnh Messi giẫm lên áo đấu Barcelona

Trong đoạn video lan truyền, khi Messi rời phòng thay đồ để bước ra sân, một chiếc áo đấu Barcelona xuất hiện dưới chân. Thực chất đây là sự cố ngoài ý muốn, không phải hành động có chủ đích từ siêu sao người Argentina. Chiếc áo bị ném xuống từ khán đài đúng lúc cựu sao PSG quay đi, khiến anh không hề hay biết và vô tình giẫm lên.

Hình ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Messi thiếu tôn trọng đội bóng đưa anh lên đỉnh cao, trong khi nhiều người khác tin rằng đây chỉ là một tình huống không may.

Dù vấp phải ý kiến chỉ trích, nhiều CĐV Barcelona lên tiếng bảo vệ Messi. Trong suốt hơn 2 thập kỷ gắn bó với CLB, anh giành 10 chức vô địch La Liga, 4 Champions League và ghi tổng cộng 672 bàn thắng, trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Với những gì trải qua, không có lý do gì Messi cố tình thiếu tôn trọng Barcelona.

Thực tế, Leo cũng đưa ánh mắt liếc CĐV ném chiếc áo đấu Barcelona xuống sân và tỏ ý không hài lòng.Bản thân Messi nhiều lần khẳng định tình yêu với CLB, thậm chí bày tỏ mong muốn được thi đấu tại Nou Camp sau khi sân vận động hoàn tất quá trình cải tạo vào năm 2025.

Trên sân Mercedes-Benz sáng 17/3, Messi ghi siêu phẩm giúp Inter Miami đánh bại Atlanta United 2-1 thuộc vòng 4 MLS 2025. Messi đoạt bóng ngay trước vùng cấm, sau đó xử lý kỹ thuật loại bỏ một hậu vệ đối phương trước khi lốp bóng đánh bại thủ môn Brad Guzan.

Chiến thắng giúp Inter Miami vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 4 trận, vượt qua Philadelphia Union (9 điểm).

