Messi giúp Inter Miami thắng ngược

Phút 20, Messi đoạt bóng ngay trước vùng cấm Atlanta United, sau đó xử lý kỹ thuật loại bỏ một hậu vệ đối phương trước khi thực hiện cú lốp bóng đánh bại thủ môn Brad Guzan. Bàn thắng tinh tế khiến hơn 42.500 khán giả có mặt tại sân Mercedes-Benz không khỏi trầm trồ.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Messi ghi bàn sau khi trở lại từ chấn thương. Chỉ sau 5 trận mùa này, siêu sao người Argentina có 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 854 pha lập công.

Emmanuel Latte Lath mở tỷ số cho Atlanta United ngay phút 11, nhưng sự hiện diện của Leo mang tới sự khác biệt quá lớn. 9 phút sau, siêu sao 37 tuổi đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với một bàn thắng đẳng cấp.

Sang hiệp hai, Inter Miami thi đấu chắc chắn và kiên nhẫn chờ thời cơ. Phút 89, Fafa Picault vào sân từ ghế dự bị, tận dụng đường kiến tạo chuẩn xác của Jordi Alba để ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

3 điểm giúp Inter Miami trả món nợ với Atlanta United - từng loại họ khỏi vòng 1 play-off MLS Cup mùa trước, đồng thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 4 trận, vượt qua Philadelphia Union (9 điểm).

Sau trận đấu, Messi sẽ hội quân cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Nhà đương kim vô địch thế giới lần lượt đối đầu với Uruguay (22/3) và Brazil (26/3).

Phong độ chói sáng của Messi tại Inter Miami chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tuyển quốc gia, trong khi đội bóng của Mascherano có thể tạm hài lòng với vị trí đầu bảng MLS.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.