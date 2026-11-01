Racing Santander 0-2 Real Madrid: Mbappe, Bellingham tỏa sáng

Đêm 1/11, Real Madrid chỉ cần hai cơ hội để ghi hai bàn vào lưới chủ nhà Racing ở vòng 11 La Liga.

22': Sau bàn thua, Racing cố gắng đẩy cao đội hình, tổ chức áp sát ngay trên phần sân Real. Tuy nhiên, lối chơi này khiến đội chủ nhà trả giá đắt. Chỉ với một pha phối hợp đơn giản ở giữa sân, Jude Bellingham thoát xuống, vượt qua cả thủ môn rồi dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt. Công đầu thuộc về Mbappe với pha che bóng kinh nghiệm và Guler với đường chọc khe chuẩn xác. Tỷ số suýt nâng lên 3-0, nếu Guler dứt điểm tốt hơn ở tình huống đối mặt thủ môn ở phút 24.

10': Real sớm tạo khác biệt từ một nỗ lực đột phá của Kylian Mbappe. Ngay sau khi tiền đạo sinh năm 1998 bị Alvaro Mantilla đẩy ngã trong vùng cấm, quả phạt đền được trọng tài trao cho Real Madrid mà không cần tham khảo VAR. Từ cự ly 11 m, Mbappe tung cú đá quyết đoán, không cho thủ môn cơ hội cản phá. Thủ quân tuyển Pháp đã có pha lập công thứ 12 ở La Liga mùa này. Ngay lập tức, chủ nhà đáp trả bằng pha dứt điểm từ cự ly gần của Iker Luque. Thibaut Courtois đã kịp khép góc, cứu Real khỏi bàn thua trông thấy.

22h15': Trận đấu bắt đầu. Real Madrid đang kém ngôi đầu 6 điểm và không còn lựa chọn ngoài việc đánh bại chủ nhà.

Sơ đồ chiến thuật của hai CLB.