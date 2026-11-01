Bên trong 'mạng lưới né thuế' của Ronaldo

Được vận hành qua các "thiên đường thuế" bởi Jorge Mendes, mạng lưới tài chính bí ẩn của Cristiano Ronaldo đã trở thành mục tiêu điều tra hàng đầu của cơ quan thuế Tây Ban Nha.

Từ khi Cristiano thi đấu chuyên nghiệp, cuộc sống của anh được tổ chức và quản lý bởi GestiFute, một công ty mà Jorge Mendes thành lập từ 1996, khi ông ta mới vào nghề đại diện bóng đá.

Công ty này thương lượng các hợp đồng, quản lý tiền bạc và tìm kiếm các hợp đồng quảng cáo cho Ronaldo. Năm 2015, báo Der Spiegel cho biết sau 13 năm thi đấu chuyên nghiệp, tài sản của Ronaldo theo sổ sách của GestiFute ước tính khoảng 227 triệu euro.

Theo một nguồn tin thân cận với chính Mendes thì công ty này quản lý một cấu trúc tài chính phức tạp đến mức chính Ronaldo cũng không biết rõ giá trị tài sản của bản thân mình.

Nhưng dù số tiền chính xác là bao nhiêu đi nữa, phần lớn tài sản của Ronaldo cũng không hề được để ở gần anh ta. Hầu hết khoản thu nhập mà Ronaldo kiếm được bên ngoài sân cỏ được đầu tư tại Bermuda, Hong Kong, Panama, Thụy Sĩ, British Virgin Islands, quả là một giải Champions League của những bí mật ngân hàng!

Cristiano Ronaldo có mối quan hệ thân thiết với Jorge Mendes. Ảnh: Reuters.

Khi cái tên Ronaldo không xuất hiện trực tiếp trong những hồ sơ bị rò rỉ, vẫn có những công ty được ủy nhiệm. Người ta có thể thấy một loạt công ty ở nước ngoài theo dạng này, ví dụ như Quỹ Brockton.

Thành lập ở tuốt Panama hồi tháng 2/2003, tức là trước khi Ronaldo chuyển sang thi đấu cho Manchester United, Brockton là đơn vị giữ toàn bộ bản quyền marketing của ngôi sao Bồ Đào Nha, và quản lý từng đồng mà Ronaldo kiếm được qua quảng cáo.

Việc đăng ký ở Panama có một cái lợi, đó là việc quỹ Brockton không phải công khai họ gửi tiền vào ngân hàng thuộc quốc gia nào, còn nợ thuế hay không... Đến năm 2004, trách nhiệm quản lý tài chính cho Ronaldo được chuyển về một công ty có tên Tollinn Associates tại British Virgin Islands (Quần đảo Virgin thuộc Anh), cũng là một “thiên đường thuế” khác, và cuối cùng nhiệm vụ này thuộc về công ty Multisports & Image Management, có trụ sở tại Ireland.

Mendes thường giải quyết các vấn đề hậu trường của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Quốc gia này có thuế suất doanh nghiệp chỉ 12,5%, thấp nhất cộng đồng châu Âu, nên đã thu hút cả Apple và Google, tức là những tập đoàn có quy mô lớn hơn Ronaldo Inc., rất nhiều.

Trên thực tế, mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài (offshore banking) không phải một hành vi bất hợp pháp. Nó chỉ trở thành vấn đề khi được dùng để tránh né các quy định của pháp luật về thuế - mà tình cờ thay, đây chính là mục tiêu số một của việc mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài!