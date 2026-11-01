Racing 0-3 Real Madrid: Siêu phẩm của ngôi sao 140 triệu euro

Phút 36, Yan Diomande bắt volley tung lưới đội chủ nhà, gia tăng cách biệt cho Real Madrid ở vòng 11 La Liga.

77': Trọng tài chính cho dừng trận đấu để xem lại video tình huống Aurelien Tchouameni để bóng chạm tay trong vùng cấm. Ban đầu, ông cho chủ nhà hưởng phạt đền nhưng sau đó đảo ngược quyết định, bởi bóng đã chạm chân trước rồi mới bật vào tay tiền vệ người Pháp.



61': Real Madrid tiếp tục tạo ra sức ép sau giờ nghỉ nhưng Mbappe vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Phút 60, tiền đạo người Pháp đi bóng lắt léo, vượt qua hàng thủ Racing Santander và đối mặt thủ môn, song cú dứt điểm lại đưa bóng tìm đến cột. Trước đó, đội chủ nhà cũng có cơ hội đáng kể khi Yassir Zabiri nhận đường chuyền thuận lợi trong vùng cấm ở phút 53 nhưng sút vọt xà. Hai đội đều có những thời điểm uy hiếp khung thành đối phương, trong khi các HLV bắt đầu điều chỉnh nhân sự nhằm tạo khác biệt.

45': Hết hiệp một: Real vượt trội về hầu hết thống kê quan trọng như cầm bóng 57%, sút 12 lần, chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2.87, 28 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương. Với cách biệt an toàn, Jose Mourinho có thể để các trụ cột nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu tại Champions League vào giữa tuần tới.

37': Real duy trì sức ép và có bàn thắng thứ ba sau khoảnh khắc tỏa sáng của Diomande. Tận dụng pha phá bóng bằng đầu của hậu vệ đội chủ nhà, cựu cầu thủ Leipzig bắt volley đưa bóng găm thẳng vào lưới, biến nỗ lực bay người của thủ môn thành vô nghĩa. Diomande có pha lập công thứ 3 tại La Liga mùa này và thứ 4 trên mọi đấu trường.

22': Sau bàn thua, Racing cố gắng đẩy cao đội hình, tổ chức áp sát ngay trên phần sân Real. Tuy nhiên, lối chơi này khiến đội chủ nhà trả giá đắt. Chỉ với một pha phối hợp đơn giản ở giữa sân, Jude Bellingham thoát xuống, vượt qua cả thủ môn rồi dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt. Công đầu thuộc về Mbappe với pha che bóng kinh nghiệm và Guler với đường chọc khe chuẩn xác. Tỷ số suýt nâng lên 3-0, nếu Guler dứt điểm tốt hơn ở tình huống đối mặt thủ môn ở phút 24.

10': Real sớm tạo khác biệt từ một nỗ lực đột phá của Kylian Mbappe. Ngay sau khi tiền đạo sinh năm 1998 bị Alvaro Mantilla đẩy ngã trong vùng cấm, quả phạt đền được trọng tài trao cho Real Madrid mà không cần tham khảo VAR. Từ cự ly 11 m, Mbappe tung cú đá quyết đoán, không cho thủ môn cơ hội cản phá. Thủ quân tuyển Pháp đã có pha lập công thứ 12 ở La Liga mùa này. Ngay lập tức, chủ nhà đáp trả bằng pha dứt điểm từ cự ly gần của Iker Luque. Thibaut Courtois đã kịp khép góc, cứu Real khỏi bàn thua trông thấy.

22h15': Trận đấu bắt đầu. Real Madrid đang kém ngôi đầu 6 điểm và không còn lựa chọn ngoài việc đánh bại chủ nhà.

Sơ đồ chiến thuật của hai CLB.