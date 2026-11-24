Từ điều khoản hợp đồng, hoa hồng môi giới đến phán quyết vụ Bosman, Premier League đã nỗ lực kiềm chế bất ổn từ việc chuyển nhượng không giới hạn.

Đó là các bước quy trình của một vụ chuyển nhượng suôn sẻ. Nhưng chỉ cần một điểm không vừa ý cũng có thể gây ảnh hưởng tới toàn bộ những yếu tố khác của vụ chuyển nhượng như giá bán và thái độ hợp tác - điểm không vừa ý có thể là một trong các điều khoản xóa bỏ hợp đồng cũ, thời gian còn lại trong hợp đồng cũ, hoặc cả vấn đề chi phí môi giới nữa.

Trong thập kỷ 2000 thì Giám đốc David Gill của Manchester United đã cố gắng kiến nghị việc áp dụng một đạo luật quy định rằng các cầu thủ phải tự chi trả tiền môi giới thay vì bắt các câu lạc bộ phải trả.

David Gill không ngăn nổi phí môi giới leo thang. Ảnh: Reuters.

Thế nhưng, nhiều câu lạc bộ chịu ảnh hưởng của các ông trùm môi giới đã không chấp thuận kiến nghị ấy, và thế là Giải Ngoại hạng gặp phải tình cảnh tiền hoa hồng dành cho môi giới chuyển nhượng leo lên tới mức 13% giá trị mọi vụ chuyển nhượng ở Anh. Theo tính toán của UEFA, số tiền hoa hồng ấy đạt mức hàng chục triệu bảng mỗi mùa giải.

Phán quyết của phiên tòa xử vụ Bosman từ năm 1995 cũng góp phần làm cho quyền lực nghiêng về phía các cầu thủ. Sự tồn tại của dịch vụ môi giới tự do đã tạo ra một cái mốc mới khá là lạ lùng trong vòng đời của một bản hợp đồng: mốc còn-mười-tám-tháng-nữa.

Dù không phải là một cột mốc chính thức, nhưng đó là thời điểm mà các câu lạc bộ nhận ra rằng họ cần phải tiếp tục ký hợp đồng mới để ràng buộc cầu thủ - ở một mức độ nào đó có thể - hoặc là đối diện với nguy cơ bỏ mất quyền bán cầu thủ, vì anh ta sẽ ra đi tự do khi hợp đồng hết hạn.

Chuyện điên rồ đó xưa kia được phép diễn ra quanh năm. Không hề có giới hạn về chuyện khi nào thì hai câu lạc bộ mới được quyền giao dịch và chuyển nhượng - nên coi như các cầu thủ luôn được “bày bán” quanh năm.

Terry Venables bị bác đề xuất giới hạn chuyển nhượng.

Từ đầu thập niên 1990, Giải Ngoại hạng đã cố gắng kiểm soát lại tình hình ấy, và người đi đầu trong các nỗ lực kiểm soát chuyển nhượng là huấn luyện viên Terry Venables của Tottenham.

“Ý tưởng của Terry là huấn luyện viên chỉ nên chú tâm vào công tác huấn luyện, dành thời gian với cầu thủ của mình chứ không đi sục sạo tìm mua cầu thủ mới, không đánh đuổi các đại diện môi giới và cũng không cần lo chuyện cầu thủ đội nhà muốn rời đi,” Giám đốc Điều hành Rick Parry của Giải Ngoại hạng khi ấy đã diễn đạt lại như vậy.

Ý tưởng này đi kèm với lời đề nghị thu hẹp thời gian chuyển nhượng vào những kỳ hạn nhất định, nhưng chúng đã bị đánh bại với tỷ số suýt soát trong cuộc bỏ phiếu của các ông chủ câu lạc bộ, và do đó bị bác bỏ.

Những người bỏ phiếu chống chính là ông chủ của các đội bóng nhỏ, vì họ muốn giữ cơ hội bán cầu thủ ở giữa mùa giải nếu gặp phải tình huống cần nhanh chóng huy động tiền mặt. Thế nhưng, quyết định bác bỏ việc giới hạn thời gian chuyển nhượng lại chưa phải là quyết định sau cùng.