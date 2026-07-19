Rabiot chỉ trích đồng đội, Tchouameni đáp trả dư luận

Adrien Rabiot cho rằng thái độ của tuyển Pháp trong hiệp một trận thua Anh là không thể chấp nhận, còn Aurelien Tchouameni lên tiếng trước những chỉ trích sau thất bại ở bán kết.

Rabiot thẳng thắn chỉ trích thái độ thi đấu của tuyển Pháp sau trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Adrien Rabiot không giấu sự thất vọng sau trận Pháp thua Anh 4-6 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026. “Les Bleus” bị dẫn 0-4 sau hiệp một trước khi ghi bốn bàn trong phần còn lại của trận đấu.

“Trong hiệp một, có những thái độ không thể chấp nhận được”, Rabiot nói. Tiền vệ này cho rằng thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết không thể là lý do để tuyển Pháp nhập cuộc thiếu quyết tâm trong trận cuối cùng của giải.

Theo Rabiot, các cầu thủ đã nói chuyện thẳng thắn trong giờ nghỉ và chơi tích cực hơn ở hiệp hai. Tuy nhiên, phản ứng muộn màng không đủ giúp Pháp tránh thất bại thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, Aurelien Tchouameni cũng lên tiếng về những chỉ trích nhắm vào anh sau trận thua Tây Ban Nha 0-2. Tiền vệ Real Madrid vừa trở lại sau chấn thương đùi nhưng không tạo được ảnh hưởng ở khu trung tuyến.

“Điều khiến tôi thất vọng là chúng tôi không thể vào chung kết. Còn về vị trí của tôi hay việc huấn luyện viên có nên sử dụng tôi hay không, đó không phải vấn đề chúng tôi thảo luận ở đây”, Tchouameni chia sẻ với M6.

Anh nói thêm: “Ai cũng có quyền suy nghĩ theo những thông tin họ có. Mọi người có thể tiếp tục bàn luận, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là đội tuyển Pháp”.

Tchouameni không thi đấu trong trận gặp Anh. World Cup 2026 khép lại với tuyển Pháp bằng hai thất bại liên tiếp trước Tây Ban Nha và Anh.