Rà soát diện rộng tình trạng phân lô bán nền tự phát

TP.HCM đang triển khai đợt rà soát diện rộng nhằm thống kê, kiểm tra và xử lý các khu đất có dấu hiệu vi phạm theo kết luận thanh tra trước đây.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Phan Minh Thức, Phó trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết việc rà soát được thực hiện theo yêu cầu của Tổ công tác Chính phủ liên quan đến quá trình thực hiện Kết luận thanh tra số 785 về tình trạng phân lô bán nền trái phép trên địa bàn Bình Dương cũ.

Tình trạng tự ý phân lô bán nền đã diễn ra phức tạp tại Bình Dương (cũ) từ trước khi sáp nhập với TP.HCM. Ảnh: Hương Chi.

Theo ông Thức, trước đây UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành thông báo kết luận chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra các khu phân lô bán nền trái phép theo nội dung Kết luận 785. Tuy nhiên, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, trách nhiệm này hiện được phân cấp về cho UBND các xã, phường mới.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã liên tiếp ban hành các văn bản đôn đốc 36 xã, phường khu vực Bình Dương cũ báo cáo kết quả kiểm tra tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn.

“Đến nay đã có 16/36 xã, phường gửi báo cáo. Còn lại 20 địa phương chưa báo cáo kết quả”, ông Thức thông tin. Trong số 16 địa phương đã báo cáo, có 8 xã, phường cho biết không phát hiện khu phân lô bán nền trái phép. Tuy nhiên, 8 địa phương còn lại ghi nhận tổng cộng 285 khu phân lô tự phát.

Dù số lượng vi phạm khá lớn, kết quả xử lý bước đầu cho thấy mới chỉ có 2 khu bị xử phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả. Hai trường hợp này nằm tại xã Phước Hòa và phường Tân Uyên.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, phần lớn địa phương hiện mới dừng ở bước lập danh sách, thống kê các khu đất phân lô tự phát, trong khi kết quả xử lý cụ thể vẫn chưa được báo cáo đầy đủ.

“Sau khi các xã, phường còn lại hoàn tất báo cáo, Sở sẽ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và cơ quan thanh tra để tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định”, ông Thức nói.

Ông Phan Minh Thức thông tin tại buổi họp báo chiều 21/5.

Cũng tại họp báo, nhiều vấn đề liên quan đến quản lý đất đai sau sáp nhập được dư luận quan tâm, trong đó có tiến độ ban hành quy định mới về tách thửa đất trên địa bàn TP.HCM.

Theo ông Phan Minh Thức, từ ngày 6/5/2026, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương để Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất trên toàn địa bàn thành phố.

Đến cuối tháng 5/2026, dự thảo quy định đã được chuyển sang Sở Tư pháp thẩm định. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, giải trình các ý kiến góp ý từ Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM trước khi trình UBND thành phố xem xét ban hành.

“Hiện UBND thành phố đang xem xét để ban hành quyết định quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn”, ông Thức cho biết.

Việc chậm ban hành quy định mới về tách thửa thời gian qua được cho là một trong những nguyên nhân khiến nhiều hồ sơ đất đai bị tồn đọng, đồng thời tạo khoảng trống pháp lý để tình trạng phân lô bán nền tự phát phát sinh tại một số khu vực ven đô.

Sau sáp nhập, áp lực quản lý đất đai tại các địa phương mới được đánh giá ngày càng lớn khi nhiều xã, phường phải tiếp nhận khối lượng hồ sơ tồn đọng lớn cùng các vấn đề phát sinh từ giai đoạn quản lý cũ. Trong bối cảnh đó, đợt rà soát diện rộng lần này được xem là bước đi nhằm siết lại công tác quản lý đất đai, đồng thời xử lý các tồn tại kéo dài liên quan đến phân lô bán nền trái phép.