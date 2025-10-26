Ra mắt sách 'Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới'

Sáng 26/10, Báo Nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới" của PGS.TS Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh.

Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, nhấn mạnh Đảng ta luôn khẳng định văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, con người là trung tâm của sự phát triển, là động lực của đổi mới và là mục tiêu cao nhất trong mọi chính sách, chiến lược phát triển quốc gia.

Trong bối cảnh dân tộc đang bước vào kỷ nguyên mới, việc chăm lo, phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng con người toàn diện càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới.

Theo Phó thủ tướng, trong cuốn sách, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ và tầm nhìn sâu sắc khi phân tích, luận giải đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Các bài viết không chỉ làm rõ vai trò, ý nghĩa của văn hóa đối với xã hội mà còn gợi mở nhiều định hướng, giải pháp cụ thể trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từ y tế, giáo dục đến an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu “vì con người và cho con người”.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - nhấn mạnh việc ra mắt cuốn sách Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là đóng góp lý luận sâu sắc, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, lan tỏa thông điệp “lấy văn hóa và con người Việt Nam làm nền tảng”.

Nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định với ngòi bút sắc sảo và trái tim nhân ái, tác giả khắc họa sinh động hình ảnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, vừa yêu nước, nhân văn, vừa năng động, sáng tạo và bản lĩnh. Cuốn sách là công trình mang giá trị lý luận - thực tiễn sâu sắc, truyền cảm hứng và niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam trong hành trình phát triển đất nước hôm nay.

Các đại biểu tham gia lễ ra mắt sách chụp ảnh lưu niệm.

PGS.TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục - bày tỏ sự nể phục trước tâm huyết và sức làm việc đáng trân trọng của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh - tác giả cuốn sách. Ở tuổi gần 80, ông vẫn miệt mài đi thực tế từ cột cờ Lũng Cú, vùng biên Đông Bắc đến Quảng Trị nắng lửa, lắng nghe tiếng nói của nhân dân.

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Chức, điều đọng lại sâu sắc nhất qua từng trang viết là vai trò to lớn của con người Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thành tựu trong 40 năm đổi mới và là nền tảng cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Cuốn sách ra đời trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV - dấu mốc lịch sử quan trọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách tập hợp những bài viết, bài báo và các cuộc phỏng vấn tiêu biểu của PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh trong nhiều năm qua, phản ánh những vấn đề lớn về văn hóa, con người, báo chí và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Cuốn sách mới ra mắt Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới của PGS.TS, Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh.

Cuốn sách Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới gồm ba phần thống nhất trong mạch tư tưởng xuyên suốt. Ba phần nội dung độc lập nhưng gắn kết chặt chẽ, thể hiện niềm tin lớn lao của tác giả vào sức mạnh nội sinh, vào phẩm chất và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đây là đóng góp thiết thực, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, phẩm chất và sức mạnh của con người Việt Nam - trung tâm, mục tiêu và động lực của mọi sự phát triển trong thời đại mới.