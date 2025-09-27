Quỳnh Nga ở tuổi 37

Quỳnh Nga vừa bước sang tuổi 37. Những ngày qua, cô thường xuyên cập nhật các bộ ảnh được thực hiện trong studio. Nữ diễn viên ghi điểm với hình thể gợi cảm, săn chắc và vẻ ngoài trẻ hơn tuổi. Từ sau Chị đẹp đạp gió và Bước nhảy hoàn vũ, Quỳnh Nga không tham gia phim hay chương trình truyền hình nào khác. Cô chỉ góp mặt ở một số sự kiện và tập trung vào kinh doanh.

Trên trang cá nhân, cô chăm cập nhật những hình ảnh trong các chuyến đi, nghỉ dưỡng. Quỳnh Nga thường xuyên tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Quỳnh Kool, Thái Dũng... Gần đây, cô có đam mê với bộ môn pickleball và chăm chỉ ra sân. Ngoài ra, diễn viên giữ dáng đẹp nhờ kiên trì tập yoga trong nhiều năm.

Ở tuổi U40, Quỳnh Nga không chia sẻ về chuyện tình cảm. Những năm qua, cô vướng tin hẹn hò và sống chung với diễn viên Việt Anh. Cả hai đồng hành trong nhiều sự kiện. Song bộ đôi đều không lên tiếng công khai mối quan hệ. Nữ diễn viên nhận xét nam đồng nghiệp là người ga lăng, ấm áp và chín chắn. Cô cho biết anh luôn chiều chuộng cô và các em trong nhóm chơi chung.

Mới đây, Quỳnh Nga và Việt Anh lộ hình ảnh cùng nhau tới một phòng khám. Quỳnh Nga thậm chí cầm tờ giấy được cho là kết quả siêu âm làm dấy lên nhiều đồn đoán. Sau đó, Quỳnh Nga lập tức đính chính. Cô cho biết đã rủ vài người bạn thân thiết, trong đó có Việt Anh cùng nhau đi khám tổng quát.

Loạt ảnh gây chú ý của Quỳnh Nga. Cô duy trì phong cách thời trang đa dạng và gợi cảm. Nhờ lợi thế về sắc vóc, nữ diễn viên không khó để phối đồ đẹp.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.