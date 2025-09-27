Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quỳnh Nga ở tuổi 37

  • Thứ bảy, 27/9/2025 05:34 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Quỳnh Nga tham gia nhiều chương trình, game show song ít đóng phim. Cô thường xuyên vướng tin hẹn hò Việt Anh nhưng không công khai mối quan hệ.

quynh nga anh 1

Quỳnh Nga vừa bước sang tuổi 37. Những ngày qua, cô thường xuyên cập nhật các bộ ảnh được thực hiện trong studio. Nữ diễn viên ghi điểm với hình thể gợi cảm, săn chắc và vẻ ngoài trẻ hơn tuổi. Từ sau Chị đẹp đạp gió và Bước nhảy hoàn vũ, Quỳnh Nga không tham gia phim hay chương trình truyền hình nào khác. Cô chỉ góp mặt ở một số sự kiện và tập trung vào kinh doanh.
quynh nga anh 2quynh nga anh 3

Trên trang cá nhân, cô chăm cập nhật những hình ảnh trong các chuyến đi, nghỉ dưỡng. Quỳnh Nga thường xuyên tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Quỳnh Kool, Thái Dũng... Gần đây, cô có đam mê với bộ môn pickleball và chăm chỉ ra sân. Ngoài ra, diễn viên giữ dáng đẹp nhờ kiên trì tập yoga trong nhiều năm.

quynh nga anh 4quynh nga anh 5

Ở tuổi U40, Quỳnh Nga không chia sẻ về chuyện tình cảm. Những năm qua, cô vướng tin hẹn hò và sống chung với diễn viên Việt Anh. Cả hai đồng hành trong nhiều sự kiện. Song bộ đôi đều không lên tiếng công khai mối quan hệ. Nữ diễn viên nhận xét nam đồng nghiệp là người ga lăng, ấm áp và chín chắn. Cô cho biết anh luôn chiều chuộng cô và các em trong nhóm chơi chung.

quynh nga anh 6quynh nga anh 7

Mới đây, Quỳnh Nga và Việt Anh lộ hình ảnh cùng nhau tới một phòng khám. Quỳnh Nga thậm chí cầm tờ giấy được cho là kết quả siêu âm làm dấy lên nhiều đồn đoán. Sau đó, Quỳnh Nga lập tức đính chính. Cô cho biết đã rủ vài người bạn thân thiết, trong đó có Việt Anh cùng nhau đi khám tổng quát.

quynh nga anh 8quynh nga anh 9

Loạt ảnh gây chú ý của Quỳnh Nga. Cô duy trì phong cách thời trang đa dạng và gợi cảm. Nhờ lợi thế về sắc vóc, nữ diễn viên không khó để phối đồ đẹp.

quynh nga anh 10
Quỳnh Nga được biết đến qua nhiều dự án phim như Lập trình cho trái tim, Sinh tử, Về nhà đi con, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ... Năm 2023, cô tham gia mùa đầu tiên của Chị đẹp đạp gió. Một năm sau, cô góp mặt ở chương trình Bước nhảy hoàn vũ và giành giải quán quân.

