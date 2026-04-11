Quỳnh Kool lên tiếng khi bị chê

Vai Thương do Quỳnh Kool đảm nhận trong "Bước chân vào đời" bị chê quá yếu đuối, suốt ngày khóc lóc gây mệt mỏi.

Quỳnh Kool đang đảm nhận vai Thương trong bộ phim Bước chân vào đời. Tuy nhiên, nhân vật này gây nhiều tranh luận trong suốt thời gian qua. Khán giả cho rằng nhân vật này quá yếu đuối, suốt ngày khóc lóc thay vì kiên cường, mạnh mẽ đảm đương trọng trách chị cả trong gia đình giữa những biến cố cuộc sống.

Sau khi nhân vật bị chê bai, Quỳnh Kool lên tiếng. Cô cho rằng Thương không phải người mạnh mẽ. Nhân vật này chỉ là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống tiếp.

Có những nỗi tủi thân không thể gọi tên, cứ âm thầm lớn dần trong lòng Thương theo năm tháng. Từ ngày mất bố mẹ, Thương đã quen với việc nuốt nước mắt vào trong, quen với việc tự dặn mình không được yếu đuối nhưng càng cố gắng kìm nén, nỗi đau lại càng lớn hơn.

“Cô không khóc vì chuyện cụ thể nào mà là khóc cho tất cả. Khóc cho những ngày thơ bé thiếu hơi ấm, khóc cho những lần bị tổn thương mà không dám nói, khóc cho những tủi nhục khi bị người khác coi thường và cả những lần trái tim rung động nhưng lại tự tay bóp nghẹt nó vì nghĩ mình không xứng đáng được yêu.

Nước mắt của Thương không phải rơi vì yếu đuối mà vì cô đã chịu đựng quá lâu. Mỗi giọt nước mắt là một lần trái tim cô vỡ ra, nhưng rồi lại tự nhặt nhạnh những mảnh vỡ ấy để gắn lại, chỉ để tiếp tục sống thêm một ngày nữa”, Quỳnh Kool chia sẻ.

Trước đó, Quỳnh Kool cũng nhận một số ý kiến trái chiều khác. Không ít khán giả cho rằng trang phục khi làm giáo viên của Thương chưa phù hợp. Bên cạnh đó, ở một số cảnh đòi hỏi cảm xúc, Quỳnh Kool diễn xuất chưa thật sự tự nhiên. Nữ diễn viên sau đó chia sẻ bài đăng đánh giá trái chiều về diễn xuất của cô và viết: “Cảm ơn khán giả”.

Bước chân vào đời khai thác hành trình trưởng thành với nhiều biến động của 3 chị em Thương sau cú sốc mất cha mẹ, từ đó mở ra câu chuyện về cách mỗi người đối diện với áp lực mưu sinh. Trung tâm câu chuyện là Thương, do Quỳnh Kool đảm nhận. Ở tuổi 24, nhân vật bất ngờ trở thành chỗ dựa chính của gia đình khi biến cố ập đến. Trong lúc đó, công việc của cô chưa ổn định, cuộc sống còn nhiều dang dở.