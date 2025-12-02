Quỳnh Anh Shyn ở tuổi 29

Gần đây, cô vướng ồn ào khi đăng tải bộ ảnh hóa thân thành ông Thọ nhân dịp Halloween. Cô xuất hiện với mái tóc bạc, râu dài, cầm gậy và hồ lô vàng, cùng hai "tiểu đồng" là Saabirose và Liu Grace, tạo dáng theo phong cách thời trang hiện đại. Tạo hình của cô bị nhận xét phản cảm. Sau đó, Quỳnh Anh Shyn đã gỡ bộ ảnh trên mạng xã hội, đồng thời chính thức lên tiếng về sự việc: "Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng".