Quỳnh Anh Shyn ở tuổi 29

"Gái đảo nay 29" là bài đăng ngắn gọn của Quỳnh Anh Shyn trong ngày cô bước sang tuổi mới. Năm nay, fashionista đón sinh nhật tại một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển ở Thái Lan. Người đẹp khoe body nóng bỏng khi diện crop top phối cùng chân váy ton sur ton. Thiết kế sử dụng các chất liệu và họa tiết dệt thủ công, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Quỳnh Anh Shyn kết hợp giày buộc dây và tạo kiểu tóc tết bím ấn tượng.
Ở tuổi 29, cô được khen ngày càng gợi cảm và quyến rũ. Quỳnh Anh Shyn cũng hoạt động nghệ thuật tích cực thời gian qua. Cô góp mặt ở nhiều sàn diễn thời trang, tham gia Em xinh "say hi". Dù không nổi bật về giọng hát, Quỳnh Anh Shyn đóng góp cho các tiết mục những concept cá tính và giúp các thí sinh trong đội phối đồ. Cô cũng thu nhận lượng fan đông nhờ tích cách hài hước, vui vẻ.
Tín đồ thời trang ghi điểm với outfit cá tính và táo bạo. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang, chương trình, Quỳnh Anh Shyn luôn nổi bật với phong cách thời trang không thể trộn lẫn.
Gần đây, cô vướng ồn ào khi đăng tải bộ ảnh hóa thân thành ông Thọ nhân dịp Halloween. Cô xuất hiện với mái tóc bạc, râu dài, cầm gậy và hồ lô vàng, cùng hai "tiểu đồng" là Saabirose và Liu Grace, tạo dáng theo phong cách thời trang hiện đại. Tạo hình của cô bị nhận xét phản cảm. Sau đó, Quỳnh Anh Shyn đã gỡ bộ ảnh trên mạng xã hội, đồng thời chính thức lên tiếng về sự việc: "Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng".
Phong cách thời trang của người đẹp khi đi công tác hoặc du lịch ở nước ngoài. Về chuyện tình cảm, Quỳnh Anh Shyn đang hạnh phúc bên stylist Nam Phùng. Cả hai trải qua hơn 6 năm gắn bó. Họ đồng hành trong công việc, cuộc sống. Nửa kia của Quỳnh Anh Shyn là designer kiêm stylist có tiếng trong giới thời trang ở TP.HCM. Cả hai quen biết từ năm 2018 khi Quỳnh Anh Shyn là người mẫu cho shop thời trang của Nam Phùng.
|Quỳnh Anh Shyn là gương mặt thường xuyên góp mặt tại hàng ghế đầu trong show quốc tế. Gu thời trang của cô nhiều lần được các nhà mốt đánh giá cao.
