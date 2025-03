Quyết định gây tranh cãi ở trận PSG - Liverpool

Phút 25 trên sân Parc des Princes, hàng thủ Liverpool giật mình khi PSG thực hiện đường bóng bổng, tạo cơ hội để Barcola băng xuống. Ngay lập tức, Konate theo sát. Tuy nhiên, trung vệ này dường như đẩy vào lưng tiền đạo PSG. Trọng tài phải tham khảo VAR để xem xét khả năng rút thẻ đỏ.

Sau hai phút kiểm tra, tổ VAR quyết định không có án phạt nào dành cho Konate, điều này khiến nhiều người sửng sốt. Cựu trung vệ Ferdinand cũng tỏ ra bất ngờ khi bình luận trực tiếp trên sóng TNT Sports.

"Đó là một pha phạm lỗi. Cậu ấy đã đẩy vào lưng Barcola. Đó là một pha phạm lỗi, và đó phải là thẻ đỏ", huyền thoại Manchester United khẳng định.

"Nếu tình huống này không bị phạt thẻ đỏ, tôi thực sự kinh ngạc", Ferdinand nói thêm khi VAR đang kiểm tra tình huống. "Dù sao thì cũng sẽ rất đáng tiếc nếu trận đấu phải diễn ra trong thế 10 đấu 11, bởi ai cũng muốn chứng kiến hai đội mạnh nhất thi đấu sòng phẳng suốt 90 phút".

Trong phần bình luận giữa hiệp, Ferdinand tiếp tục thể hiện sự khó hiểu: "Tôi không thể tin Liverpool lại may mắn đến vậy. Làm sao VAR không nhận ra tình huống đó? Konate rõ ràng đã đẩy vào giữa lưng Barcola".

Tình huống gây tranh cãi này diễn ra ngay sau khi bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia bị từ chối vì lỗi việt vị. VAR cũng kiểm tra lại pha bóng này khá lâu và không công nhận bàn thắng cho PSG.

Trên sân Parc des Princes, Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội trước nhà vô địch Ligue 1. Tuy nhiên, họ bất ngờ có được bàn thắng muộn nhờ pha lập công của cầu thủ dự bị Harvey Elliott ngay trong lần chạm bóng đầu tiên. Liverpool thắng 1-0 và nắm lợi thế trước lượt về.

