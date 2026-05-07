Quyết định gây phẫn nộ trong ngày PSG vào chung kết

Rạng sáng 7/5, tổ trọng tài có hàng loạt quyết định làm người hâm mộ không hài lòng ở trận hòa 1-1 giữa Bayern Munich và PSG thuộc bán kết lượt về Champions League.

Phút 27 trận đấu trên sân Allianz Arena, Konrad Laimer nỗ lực đột phá nhưng bóng lại bị chặn lại bởi tay của Nuno Mendes.

Hai pha bóng chạm tay liên tiếp của cầu thủ Bayern, trọng tài đều không phản ứng.

Cầu thủ Bayern, huấn luyện viên Vincent Kompany và người hâm mộ chủ nhà tỏ rõ sự phẫn nộ, đồng loạt đòi thẻ phạt nhưng trọng tài chính Joao Pinheiro lại nói không. Nếu thẻ vàng được rút ra, PSG sẽ chỉ còn 10 người bởi trước đó, Mendes nhận một thẻ.

Chỉ vài phút sau, sân nhà của Bayern lại dậy sóng trước tình huống Joao Neves để bóng chạm tay trong vùng cấm sau pha phá lên của Vitinha. Nhà đương kim vô địch Bundesliga đòi phạt đền nhưng chỉ nhận cái xua tay đầy dứt khoát của trọng tài. Tổ VAR cũng không can thiệp trong pha bóng này.

Luật bóng chạm tay hiện hành quy định: "Nếu bóng chạm vào tay/cánh tay của một cầu thủ sau cú sút hoặc đánh đầu từ đồng đội, thì không nhất thiết phải thổi phạt, trừ khi cầu thủ đó cố ý dùng tay chơi bóng hoặc cố tình làm cơ thể to ra một cách không tự nhiên".

Theo AS, trọng tài chính xác định cầu thủ PSG không cố tình dùng tay chơi bóng ở tình huống này.

Bayern không được hưởng lợi thế, để rồi chỉ có trận hòa 1-1 trên sân nhà, qua đó ngậm ngùi nhìn PSG vào chơi trận chung kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp. Đối thủ của thầy trò Luis Enrique là Arsenal. Màn so tài được cả thế giới mong đợi diễn ra tại Budapest vào ngày 30/5.