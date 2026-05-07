Quyết định gây phẫn nộ trong ngày PSG vào chung kết

  • Thứ năm, 7/5/2026 06:48 (GMT+7)
Rạng sáng 7/5, tổ trọng tài có hàng loạt quyết định làm người hâm mộ không hài lòng ở trận hòa 1-1 giữa Bayern Munich và PSG thuộc bán kết lượt về Champions League.

Phút 27 trận đấu trên sân Allianz Arena, Konrad Laimer nỗ lực đột phá nhưng bóng lại bị chặn lại bởi tay của Nuno Mendes.

Hai pha bóng chạm tay liên tiếp của cầu thủ Bayern, trọng tài đều không phản ứng.

Cầu thủ Bayern, huấn luyện viên Vincent Kompany và người hâm mộ chủ nhà tỏ rõ sự phẫn nộ, đồng loạt đòi thẻ phạt nhưng trọng tài chính Joao Pinheiro lại nói không. Nếu thẻ vàng được rút ra, PSG sẽ chỉ còn 10 người bởi trước đó, Mendes nhận một thẻ.

Chỉ vài phút sau, sân nhà của Bayern lại dậy sóng trước tình huống Joao Neves để bóng chạm tay trong vùng cấm sau pha phá lên của Vitinha. Nhà đương kim vô địch Bundesliga đòi phạt đền nhưng chỉ nhận cái xua tay đầy dứt khoát của trọng tài. Tổ VAR cũng không can thiệp trong pha bóng này.

Luật bóng chạm tay hiện hành quy định: "Nếu bóng chạm vào tay/cánh tay của một cầu thủ sau cú sút hoặc đánh đầu từ đồng đội, thì không nhất thiết phải thổi phạt, trừ khi cầu thủ đó cố ý dùng tay chơi bóng hoặc cố tình làm cơ thể to ra một cách không tự nhiên".

Theo AS, trọng tài chính xác định cầu thủ PSG không cố tình dùng tay chơi bóng ở tình huống này.

Bayern không được hưởng lợi thế, để rồi chỉ có trận hòa 1-1 trên sân nhà, qua đó ngậm ngùi nhìn PSG vào chơi trận chung kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp. Đối thủ của thầy trò Luis Enrique là Arsenal. Màn so tài được cả thế giới mong đợi diễn ra tại Budapest vào ngày 30/5.

Duy Anh

    Nội bộ Real Madrid lại một lần nữa dậy sóng

    45 phút trước 07:29 7/5/2026

    2025/26 có thể là mùa giải bất ổn nhất của Real Madrid khi mới đây, thông tin về việc mất đoàn kết nội bộ của đội thêm một lần nữa làm dư luận phải chú ý.

    Arsenal sẽ đánh bại PSG bằng cách nào?

    48 phút trước 07:26 7/5/2026

    Huyền thoại Steven Gerrard cho rằng Arsenal hoàn toàn có thể đánh bại Paris Saint Germain ở chung kết Champions League nếu biết tận dụng những ưu điểm của mình.

    Luis Enrique: 'Không đội nào hay hơn PSG'

    49 phút trước 07:24 7/5/2026

    HLV người Tây Ban Nha, Luis Enrique khẳng định PSG đã trưởng thành hơn sau khi loại Bayern Munich để vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

