Quyết định dũng cảm của trọng tài lần đầu bắt chính Ngoại hạng Anh

Ở trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp tại Premier League, trọng tài Farai Hallam gây chú ý khi giữ nguyên quyết định trên sân, bất chấp khuyến nghị thổi phạt đền từ VAR.

Farai hoàn thành tốt trận đấu đầu tiên tại Premier League. Ảnh: Reuters.

Tình huống gây tranh cãi ở phút 35 trận Man City gặp Wolves không chỉ là câu chuyện về một pha bóng chạm tay. Nó còn trở thành điểm nhấn đặc biệt bởi cách xử lý của Farai Hallam.

Sau khi được gọi ra màn hình VAR, Hallam vẫn quyết định giữ nguyên phán quyết không cho Manchester City hưởng phạt đền. Theo thông báo chính thức, Hallam xác định bóng có chạm tay cầu thủ Wolves, nhưng cánh tay ở vị trí tự nhiên, không đủ yếu tố để thổi phạt đền.

Đáng chú ý, tổ VAR do Darren England phụ trách đã khuyến nghị ông thay đổi quyết định. Tuy nhiên, trọng tài 32 tuổi vẫn kiên định với đánh giá ban đầu và cho trận đấu tiếp tục.

Đây là khoảnh khắc hiếm thấy trong bối cảnh VAR ngày càng có ảnh hưởng lớn tại Premier League. Thông thường, việc trọng tài ra xem màn hình đồng nghĩa với khả năng cao quyết định sẽ bị đảo ngược. Lần này, Hallam đi ngược lại xu hướng ấy. Ông không phủ nhận công nghệ, nhưng đặt trọng tâm vào cảm nhận và đánh giá trực tiếp trên sân.

Phản ứng từ người hâm mộ và giới quan sát nhanh chóng chia thành hai luồng. Một bộ phận cho rằng đó là quyết định đúng, bởi pha bóng diễn ra ở cự ly gần và cánh tay không tạo lợi thế.

Nhóm khác tin rằng đó vẫn là tình huống có thể thổi phạt đền theo cách hiểu nghiêm ngặt của luật. Dù tranh cãi còn tiếp diễn, điểm chung là sự tôn trọng dành cho bản lĩnh của trọng tài trẻ.

Trong bối cảnh VAR thường bị chỉ trích vì làm gián đoạn trận đấu và tạo cảm giác “can thiệp quá sâu”, quyết định của Hallam mang ý nghĩa biểu tượng. Nó nhấn mạnh rằng VAR là công cụ hỗ trợ, không phải cơ chế thay thế hoàn toàn quyền quyết định của trọng tài chính.