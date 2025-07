Quyết định chưa từng có của UEFA

Suất dự Europa League của Palace, vốn giành được nhờ chức vô địch FA Cup, đang bị đe dọa bởi quy định sở hữu đa CLB của UEFA. Ông John Textor - người nắm 43% cổ phần Palace - cũng sở hữu Lyon thông qua tập đoàn Eagle Football.

Hiện Textor bán cổ phần của mình tại Palace cho ông chủ CLB bóng bầu dục New York Jets, Woody Johnson, nhưng Lyon vẫn được coi là thuộc quyền sở hữu của ông. Nếu Lyon kháng cáo thành công để ở lại Ligue 1, Palace có thể bị UEFA đẩy xuống chơi ở Conference League vì vi phạm quy định sở hữu chéo.

Ban lãnh đạo Palace làm việc với Cơ quan Kiểm soát Tài chính CLB của UEFA (CFCB) để bảo vệ quyền lợi. Họ khẳng định Textor không còn quyền kiểm soát thực tế ở Palace và giữa hai CLB không còn mối liên hệ nào. Tuy nhiên, UEFA chưa ra quyết định cuối cùng vì đang chờ phán quyết từ vụ kháng cáo của Lyon.

Vấn đề là Textor không kịp hoàn tất việc thoái vốn trước hạn chót ngày 1/3 như quy định. Trong thông báo mới nhất, UEFA cho biết: “Phòng Sơ thẩm CFCB quyết định hoãn đánh giá vụ việc sở hữu đa CLB liên quan đến Lyon và Crystal Palace. Việc hoãn này liên quan đến việc Lyon tuân thủ thỏa thuận với CFCB về vi phạm quy định bền vững tài chính. Nếu Lyon bị xác nhận xuống hạng Ligue 2, họ sẽ bị loại khỏi các cúp châu Âu mùa 2025/26".

Những rắc rối tài chính khiến Lyon - đội từng 7 lần vô địch Ligue 1 - bị đẩy xuống Ligue 2, còn Textor cũng phải từ chức chủ tịch CLB. Vị doanh nhân Mỹ chia sẻ ông muốn giảm bớt trách nhiệm quản lý trực tiếp ở châu Âu để tập trung đầu tư và phát triển các CLB khác như Botafogo (Brazil), Daring Brussels (Bỉ) và một CLB mới tại Anh sau khi bán Palace.

Trong trường hợp Lyon kháng cáo thất bại và chính thức xuống hạng, đội bóng nước Pháp sẽ mất suất dự cúp châu Âu mùa sau. Nhưng nếu Lyon thắng kiện, Crystal Palace sẽ trở thành “nạn nhân” và nhiều khả năng phải chơi ở Conference League thay vì Europa League như dự kiến.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.