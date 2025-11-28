Quyên Qui hiện tại

Từ sau dự án Quý cô thừa kế 2, Quyên Qui chưa đóng phim trở lại. Cô tham gia show thực tế về hẹn hò Đảo thiên đường và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện về phim ảnh, thời trang. Trong mỗi lần xuất hiện, Quyên Qui đều thu hút sự chú ý với vẻ ngoài nổi bật, vóc dáng nóng bỏng.

Gần đây, Quyên Qui vướng tin đồn "ở ẩn" để mang thai, sinh con. Ngay sau đó, cô lên tiếng đáp trả. Trong nhóm chat với fan, diễn viên viết: "Quyên Qui ơi là Quyên Qui. Đã vậy còn gì đó ở Đà Lạt, còn có chuyện hấp dẫn hơn nữa làm sao nghe đây. Tò mò cuộc đời mình quá mọi người ơi". Người đẹp chia sẻ cô đang bị tăng cân và đang tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Trên trang cá nhân, Quyên Qui thường xuyên đăng tải những bộ ảnh trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng ở nhiều địa điểm nổi tiếng. Người đẹp ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, phong cách thời trang năng động, thời thượng.

Năm ngoái, cô và DJ Wukong hẹn hò sau khi tham gia chương trình hẹn hò Đảo thiên đường. Cả hai trải qua thời gian ngắn gắn bó. Đến tháng 2, diễn viên thông báo cả hai đường ai nấy đi. Theo Quyên Qui, cô và đối phương phải gác lại chuyện tình yêu vì cả hai nhiều khoảng cách dù họ vẫn thương yêu nhau. Nữ diễn viên cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn nghĩ theo hướng tích cực.

Trước đây, cô từng vướng nghi vấn hẹn hò Huy Khánh khi cả hai tham gia phim Quý cô thừa kế 2. Cả hai bị "khui" loạt khoảnh khắc thân mật, tình tứ. Song sau đó, Quyên Qui lên tiếng phủ nhận.

Ngoài đóng phim, Quyên Qui còn kinh doanh. Cô đang hoạt động trong lĩnh vực nha khoa. Quyên Qui tên đầy đủ là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai, tham gia Miss Earth Vietnam năm 2023 và lọt top 11 chung cuộc. Sau đó, cô thử sức với phim ảnh thông qua bộ phim Mai, Quý cô thừa kế 2.

