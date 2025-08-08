Quyền Linh khó cứu được 'Chốt đơn'

Nỗ lực cứu vớt "Chốt đơn" của ê-kíp là điều đáng ghi nhận. Song với quá nhiều biến động về diễn viên và sản xuất, không khó hiểu khi bộ phim trở nên chắp vá, chất lượng trồi sụt.

Đã ngừng quảng bá trong thời gian dài và tưởng chừng đã “cất kho” sau ồn ào của Thùy Tiên, Chốt đơn bất ngờ trở lại cùng thông tin dùng AI để thay thế nữ chính. Hành trình nhiều biến động của bộ phim, cùng việc ứng dụng AI trong phần lớn thời lượng, đều là những tiền lệ chưa từng có tại Việt Nam. Cũng vì thế, đứa con tinh thần của Bảo Nhân - Nam Cito nhanh chóng trở thành cái tên thu hút sự chú ý của truyền thông.

Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm, khán giả lẫn giới chuyên môn cũng đặt không ít dấu hỏi xoay quanh chất lượng của bộ phim. Bởi điện ảnh, vốn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả ê-kíp, rõ ràng khó lòng cho ra một sản phẩm trọn vẹn khi gặp nhiều biến động về diễn viên lẫn quá trình sản xuất. Và thực tế cho thấy, dù là một casestudy thú vị về sản xuất lẫn phát hành, thì chất lượng Chốt đơn vẫn còn nhiều điều phải bàn.

Câu chuyện chắp vá

Chốt đơn kể về hai nhân vật có gia cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Hoàng Linh (AI) là một người phụ nữ giàu có, độc lập, hiện là giám đốc của một công ty livestream với đông đảo nhân viên. Trái lại, ông An (Quyền Linh) chỉ là một lái xe công nghệ, chật vật với công việc mưu sinh, cộng thêm gánh nặng phải chăm lo cho một cô bé mồ côi.

Trong một lần giao hàng, ông An bất ngờ được kéo vào hỗ trợ một buổi livestream do phía công ty Hoàng Linh thiếu người đột xuất. Không ngờ, ông lại được người xem yêu quý, mang về kết quả tích cực cho công ty. Nhờ đó, ông An được nhận vào làm chính thức, dưới quyền quản lý của Hoàng Linh.

Cũng từ đây, giữa hai người bắt đầu hình thành mối quan hệ thân thiết. Sự chân chất, bình dị của ông An, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, đã phần nào giúp Hoàng Linh nhận ra những điều trước đây bản thân từng vô tình bỏ qua vì mải mê công việc.

Câu chuyện của Chốt đơn rời rạc.

Chốt đơn tạo ra dấu hỏi lớn sau khi bộ phim khép lại, đặc biệt là việc sản phẩm ra rạp đã thay đổi thế nào so với bản dựng có Thùy Tiên là nữ chính. Bởi trong 112 phút, không khó để nhận ra sự rời rạc, thiếu liền mạch giữa các phân đoạn. Tác phẩm tạo cảm giác như được chắp vá từ nhiều tuyến truyện khác nhau: từ tuyến ông An, tuyến Hoàng Linh đến tuyến các phiên livestream bán hàng.

Với ông An, câu chuyện là sự cô đơn của tuổi già, khi con trai ở xa, bản thân đối diện với vấn đề sức khỏe, trong khi vẫn canh cánh chuyện tìm cha mẹ ruột cho cô cháu gái nuôi. Trong khi đó, Hoàng Linh đối mặt với áp lực công việc, đồng thời gặp trục trặc trong đời sống gia đình khi không hòa hợp với chồng và mẹ chồng. Điểm chung giữa họ là mục tiêu cùng nhau tạo nên một phiên livestream trăm tỷ.

Tuy nhiên, tuyến truyện về phiên livestream trăm tỷ - dù chiếm phần lớn thời lượng nửa đầu - lại gần như không đóng góp gì vào hành trình phát triển của hai nhân vật. Sau thành công này, ông An và Hoàng Linh vẫn tiếp tục đối mặt với những vấn đề riêng, trong thời lượng còn lại. Chính điều đó khiến Chốt đơn tạo cảm giác đứt gãy trong việc xây dựng mạch truyện.

Ngoài ra, cặp đôi đạo diễn cũng khiến khán giả gặp khó trong việc nắm bắt thông điệp của phim. Trong các phim tâm lý, cao trào và phần wrap-up (sau cao trào) thường là thời điểm truyền tải thông điệp chính. Nhưng ở Chốt đơn, với ba tuyến truyện gần như tách biệt, mỗi tuyến lại có cao trào riêng, khán giả không khỏi cảm thấy mơ hồ, không rõ phim thực sự muốn nói điều gì. Thời lượng giới hạn cũng khiến việc xây dựng và giải quyết mâu thuẫn trong từng tuyến trở nên vội vã, thiếu thuyết phục.

Có thể đạo diễn muốn phản ánh sự xô bồ, tất bật của cuộc sống hiện đại - nơi con người chạy theo thành tích mà bỏ quên cảm xúc cá nhân và những mối quan hệ xung quanh. Tuy nhiên, cách thể hiện lại khiến khán giả bối rối hơn là đồng cảm.

Sự chắp vá còn thể hiện ở việc nhiều chi tiết xuất hiện rồi biến mất, khiến bộ phim có không ít điểm vụng. Đơn cử như việc Hoàng Linh có thật sự dùng chuyện đời tư của ông An để bán hàng hay không vẫn chưa được làm rõ. Mối quan hệ giữa ông An và con trai bị bỏ ngỏ, mâu thuẫn giữa Hoàng Linh và mẹ chồng không được giải quyết. Thậm chí, những chi tiết nhỏ như việc Hoàng Linh mua áo tặng ông An để xây dựng mối quan hệ cũng bị bỏ lửng, không được phát triển tiếp.

Quyền Linh, Hồng Đào nỗ lực

Tuy nhiên, không phải Chốt đơn không có những điểm sáng. Dù việc nối ghép các tuyến truyện chưa thực sự mạch lạc và hiệu quả, bộ phim vẫn cho thấy một số điểm tích cực khi khai thác riêng lẻ từng tuyến, đặc biệt là mối quan hệ giữa ông An và bà Bình (Hồng Đào).

Diễn xuất của Quyền Linh và Hồng Đào tạo được thiện cảm.

Cả hai không chỉ mang đến sự duyên dáng, hài hước trong những phân đoạn hội thoại đời thường, giúp nhịp phim trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn, mà còn góp phần khắc họa chân thực khát khao được kết nối, sẻ chia của những người ở tuổi trung niên. Chính màn hóa thân của Hồng Đào và diễn xuất ở mức tròn trịa của Quyền Linh đã góp công lớn giúp những phân đoạn trên trở thành điểm sáng.

Bà Bình trong Chốt đơn là một kiểu nhân vật có phần khác biệt so với những vai diễn của Hồng Đào gần đây. Không còn là người mẹ bị đặt trong các mối quan hệ phức tạp với con cái, bà Bình là một phụ nữ trung niên dí dỏm, tốt tính nhưng cô đơn. Hồng Đào trong Chốt đơn vẫn cho thấy sự ấn tượng, dù không còn ở dạng vai sở trường. Cô duyên dáng với màn thể hiện đầy cảm hứng nhờ đài từ nhấn nhá hợp lý và biểu cảm linh hoạt.

Bên còn lại, Quyền Linh được giao dạng vai sở trường: một người đàn ông khắc khổ, tốt tính, vì con cái mà quên mình. Cũng tương tự những gì từng thể hiện ở Hai Muối cách đây một năm, anh tiếp tục khắc họa thành công sự chân thành, ấm áp của vai diễn. Tuy nhiên, một số phân đoạn như cảnh khóc hay những khoảnh khắc xúc động dưới mưa vẫn mang hơi hướm biểu đạt của truyền hình kiểu cũ.

Trong khi đó, việc sử dụng AI cho vai Hoàng Linh cũng bộc lộ ít nhiều hạn chế. Ở các phân đoạn đời thường, AI mô phỏng khá tốt những biểu cảm cơ bản như cười, bối rối hay tức giận. Tuy nhiên, khi nhân vật chuyển đổi cảm xúc, AI gần như không theo kịp, tạo cảm giác vô hồn, đôi lúc bị “đơ”. Thậm chí, trong phân đoạn cãi nhau với chồng, AI còn vô tình thể hiện biểu cảm vui vẻ. Bù lại, giọng lồng tiếng của nhân vật dễ chịu, với đài từ rõ ràng, sắc thái tự nhiên, phù hợp với nhân vật và ngữ cảnh.

Tạo hình nhân vật Hoàng Linh bằng AI trong Chốt đơn.

Ngoài ra, Chốt đơn đôi lúc tạo cảm giác cũ kỹ, mang hơi hướm truyền hình trong cách thể hiện. Đơn cử như việc lạm dụng các bài hát có lời trong nhiều phân đoạn, hay diễn giải động cơ nhân vật một cách quá cụ thể, đôi khi không cần thiết. Dù vậy, phim vẫn tạo được thiện cảm nhờ những miếng hài được đan cài hợp lý, mang lại cảm giác dễ chịu khi theo dõi.

Nỗ lực cứu vớt dự án của ê-kíp, không để công sức của nhiều người “đổ sông đổ biển”, là điều đáng được ghi nhận. Và Chốt đơn vẫn nên có một hành trình của riêng nó, thay vì bị trôi vào quên lãng. Song, trên phương diện một tác phẩm điện ảnh độc lập, không bàn đến những yếu tố ngoài lề, thì đây chưa phải là một tác phẩm ấn tượng, đủ sức chinh phục những khán giả khó tính.