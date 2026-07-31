Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ từ thông tin của người dân, cựu chiến binh

Từ nguồn tin do người dân và các cựu chiến binh cung cấp, Đội K92 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang ở xã Kiên Lương.

Ngày 31/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang cho biết, từ nguồn tin do người dân và các cựu chiến binh cung cấp, Đội K92 đã tìm kiếm, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Xóm Khỉ (xã Kiên Lương).

Theo thông tin từ người dân và các cựu chiến binh, nghĩa trang Xóm Khỉ từng là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong các trận chiến ác liệt giai đoạn 1968-1970, cùng một số liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Trên cơ sở các nguồn tin đã được xác minh, Đội K92 tổ chức khảo sát, khoanh vùng và triển khai tìm kiếm.

Đội K92 triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Xóm Khỉ.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng quy tập phát hiện và cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ. Đơn vị đã tiến hành vệ sinh hài cốt, thu thập, phân loại di vật, lập hồ sơ và bảo quản để phục vụ công tác xác minh danh tính trước khi tổ chức an táng.

Đây là kết quả sau hai ngày Đội K92 triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ trên địa bàn, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ CHQS tỉnh An Giang, việc tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ ngay trong những ngày đầu ra quân cho thấy hiệu quả từ sự phối hợp giữa tìm kiếm, nguồn tin nhân chứng lịch sử và cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trên địa bàn. Những thông tin này góp phần thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nâng cao hiệu quả công tác quy tập.

Thời gian tới, Đội K92 tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực nghĩa trang Xóm Khỉ và các địa điểm lân cận theo những nguồn tin đã được kiểm chứng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn mùa khô 2026-2027.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Bộ CHQS tỉnh An Giang cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, Đại tá Cao Minh Tâm - Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang, thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) - đến kiểm tra, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn (xã Tri Tôn).

Theo báo cáo của đội công tác, đến ngày 30/7, đơn vị đã triển khai lấy mẫu tại 470/593 phần mộ, thu nhận thành công 330 mẫu ADN. Có 140 phần mộ chưa thể lấy mẫu do không còn hài cốt hoặc hài cốt đã mùn mục, 123 phần mộ còn lại sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Trực tiếp kiểm tra quy trình lấy mẫu, đại tá Cao Minh Tâm yêu cầu, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn và hoàn thành việc thu nhận mẫu đúng tiến độ.