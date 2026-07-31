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Xã hội

Hà Nội mưa dông giờ tan tầm, dự báo thời tiết 10 ngày tới

  • Thứ sáu, 31/7/2026 17:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, Hà Nội mưa dông giờ tan tầm, hình thái này có thể xảy ra trong nhiều thời điểm vào hai ngày cuối tuần Hà Nội.

Đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Trong đó, khu vực này mưa dông giờ tan tầm cuối ngày thứ 6. Mưa sẽ có khả năng chấm dứt sau 2-3 giờ. Đêm nay và hai ngày cuối tuần sẽ còn nhiều thời điểm có những cơn dông tương tự xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An.

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Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, hầu hết các ngày, Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông, trời nhiều mây với nhiệt độ thấp nhất dao động 26-28°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mưa lớn ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn duy trì mưa trong những ngày tới. Trong khi đó, hai ngày cuối tuần, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa có xu hướng giảm cả về lượng và diện.

Cụ thể, từ chiều tối 31/7 đến ngày 1/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm. Trong đó, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa to trên 100mm. Đề phòng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

“Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo, trong những ngày tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã, phường ở Tuyên Quang, Quảng Ninh. Cụ thể:

Tuyên Quang: Côn Lôn, Đồng Yên, Đường Hồng, Nhữ Khê, phường Mỹ Lâm, Tiên Yên, Yên Cường, Yên Hoa.

Quảng Ninh: phường Móng Cái 1, phường Móng Cái 2, đặc khu Cô Tô, Hải Sơn, phường Móng Cái 3, Đầm Hà, Đường Hoa, Hải Ninh, phường An Sinh, phường Bình Khê, phường Đông Triều, phường Mạo Khê, Quảng Đức, Quảng Hà, Quảng Tân, Vĩnh Thực.

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https://vtcnews.vn/ha-noi-mua-dong-gio-tan-tam-va-du-bao-thoi-tiet-10-ngay-toi-ar1032039.html

Huệ Nguyễn/VTC News

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