Quỹ Diogo Jota bị nghi ngờ lừa đảo

Một tổ chức mang tên Diogo Jota Foundation đang gây xôn xao khi kêu gọi quyên góp trực tuyến nhưng lại không hề có mối liên hệ nào với gia đình cố tiền đạo người Bồ Đào Nha hay CLB Liverpool.

Theo Telegraph, trang web của quỹ được lập chỉ ba ngày sau cái chết bi thảm của Jota, tuyên bố quyên góp được gần 50.000 bảng thông qua tiền điện tử. Tuy nhiên, Liverpool khẳng định không hề biết tới tổ chức này, trong khi gia đình Jota cũng phủ nhận mọi liên quan.

Điều đáng chú ý, website sử dụng logo của Liverpool FC, Unicef, Allianz và một tổ chức phi chính phủ Bồ Đào Nha mà không hề được cho phép. Allianz lên tiếng phản đối, đồng thời cho biết đang hành động pháp lý để đóng cửa trang web. Ủy ban Từ thiện Anh xác nhận chưa hề nhận được đơn đăng ký từ tổ chức này.

Dù tự nhận hoạt động với ba “trụ cột”, đào tạo bóng đá cộng đồng, cấp học bổng và hợp tác xã hội, nhiều chi tiết trên trang web bị cho là mơ hồ, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Cơ quan quản lý quyên góp tại Anh cũng cảnh báo công chúng nên thận trọng, tránh gửi tiền cho những quỹ không đăng ký hợp pháp.

Trước đó, Liverpool công bố kế hoạch tưởng niệm chính thức: LFC Foundation sẽ xây dựng một chương trình bóng đá cộng đồng mang tên Jota. Ngoài ra, lợi nhuận từ việc in áo số 20 tại cửa hàng chính thức cũng sẽ được chuyển cho quỹ này.

Trong khi đó, để tri ân người đồng đội xấu số, các cầu thủ Chelsea và tuyển thủ Bồ Đào Nha Pedro Neto đã thống nhất trích một phần tiền thưởng từ FIFA Club World Cup gửi trực tiếp tới gia đình Jota và người anh Andre Silva - cũng qua đời trong vụ tai nạn.

Vụ việc đang đặt ra cảnh báo nghiêm túc về tình trạng lợi dụng tên tuổi cầu thủ để trục lợi sau bi kịch, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm chứng trước khi đóng góp từ thiện.