Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ quân đội từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng kéo theo điều chỉnh tiền lương, phụ cấp quân hàm và nhiều khoản phụ cấp đối với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng.

Cách tính tiền lương, phụ cấp và trợ cấp của các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ ngày 1/7/2026 vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành tại Thông tư số 74/2026/TT-BQP ngày 16-6-2026.

Thông tư số 74/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đối tượng áp dụng gồm có:

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng.

2. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu hưởng phụ cấp hoặc sinh hoạt phí.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thông tư số 74/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2026, đồng thời Thông tư số 38/2024/TT-BQP ngày 15-7-2024 cũng hết hiệu lực.

Chi tiết cách tính lương, phụ cấp, trợ cấp và bảng lương, phụ cấp, mời bạn đọc theo dõi phía dưới:

Cách tính tiền lương, trợ cấp và phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ từ ngày 1/7/2026.

Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu từ ngày 1/7/2026.

Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu từ ngày 1/7/2026.

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Quân đội từ ngày 1/7/2026.

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu từ ngày 1/7/2026.

Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu từ ngày 1/7/2026.

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu từ ngày 1/7/2026.

Bảng lương công nhân quốc phòng từ ngày 1/7/2026.