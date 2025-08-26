Quy định mới về lựa chọn nhà đầu tư: Cấp xã được trực tiếp mời thầu

Theo quy định mới, từ ngày 15/8, UBND cấp xã được phép là bên mời quan tâm nhà đầu tư trong khi theo quy định cũ, bên mời quan tâm chủ yếu là UBND cấp tỉnh, bộ, ngành.

Nghị định 225 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư có hiệu lực từ ngày 15/8 với nhiều điểm mới.

Bổ sung cấp xã là bên mời thầu

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung thêm đối tượng bên mời quan tâm nhà đầu tư là UBND cấp xã và cơ quan khác.

Theo quy định mới, từ ngày 15/8, bổ sung trường hợp UBND cấp xã là bên mời quan tâm nhà đầu tư.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 2 Nghị định 225 bổ sung: Bên mời quan tâm ngoài UBND cấp tỉnh, bộ, ngành còn có UBND cấp xã và cơ quan khác được pháp luật quản lý ngành quy định.

Ngoài ra, khoản 4a, 4b Điều 3 Nghị định 225/2025 bổ sung định nghĩa về hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất.

Theo đó, hồ sơ yêu cầu là tài liệu do bên mời quan tâm lập để yêu cầu nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất. Hồ sơ đề xuất tài liệu do nhà đầu tư chuẩn bị và nộp theo yêu cầu của bên mời quan tâm để tham gia lựa chọn.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2024, khoản 2 Điều 3 Nghị định 115/2024 quy định bên mời quan tâm chủ yếu là UBND cấp tỉnh, bộ, ngành. Hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất chưa có định nghĩa cụ thể, gây khó khăn khi áp dụng.

Thay đổi quy định về đấu thầu dự án NƠXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang

Nghị định 225 cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115 ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, thay đổi quy định về đấu thầu dự án nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Cụ thể, theo điểm g khoản 2 Điều 4 Nghị định 225 các dự án thuộc diện phải tổ chức đấu thầu gồm: Dự án đầu tư xây dựng NƠXH; Dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thuộc trường hợp phải đấu thầu theo quy định của pháp luật về nhà ở khi có từ 02 nhà đầu tư trở lên cùng quan tâm, đăng ký thực hiện.

Các trường hợp loại trừ không phải đấu thầu thì vẫn giữ nguyên các nhóm dự án quy định theo Nghị định 115: Dự án NƠXH tại khoản 1, 2, 3 và điểm c khoản 4 Điều 84 Luật Nhà ở 2023; Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo khoản 1, 2 Điều 68 Luật Nhà ở 2023; Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang theo khoản 1 Điều 106 Luật Nhà ở 2023.

Bên cạnh đó, bổ sung thêm dự án đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được quy định tại Nghị quyết 201 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm chính sách đặc thù phát triển NƠXH.