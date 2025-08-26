Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Quy định mới về lựa chọn nhà đầu tư: Cấp xã được trực tiếp mời thầu

  • Thứ ba, 26/8/2025 11:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo quy định mới, từ ngày 15/8, UBND cấp xã được phép là bên mời quan tâm nhà đầu tư trong khi theo quy định cũ, bên mời quan tâm chủ yếu là UBND cấp tỉnh, bộ, ngành.

Nghị định 225 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư có hiệu lực từ ngày 15/8 với nhiều điểm mới.

Bổ sung cấp xã là bên mời thầu

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung thêm đối tượng bên mời quan tâm nhà đầu tư là UBND cấp xã và cơ quan khác.

chon nha dau tu, dau thau, cap xa moi thau anh 1

Theo quy định mới, từ ngày 15/8, bổ sung trường hợp UBND cấp xã là bên mời quan tâm nhà đầu tư.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 2 Nghị định 225 bổ sung: Bên mời quan tâm ngoài UBND cấp tỉnh, bộ, ngành còn có UBND cấp xã và cơ quan khác được pháp luật quản lý ngành quy định.

Ngoài ra, khoản 4a, 4b Điều 3 Nghị định 225/2025 bổ sung định nghĩa về hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất.

Theo đó, hồ sơ yêu cầu là tài liệu do bên mời quan tâm lập để yêu cầu nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất. Hồ sơ đề xuất tài liệu do nhà đầu tư chuẩn bị và nộp theo yêu cầu của bên mời quan tâm để tham gia lựa chọn.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2024, khoản 2 Điều 3 Nghị định 115/2024 quy định bên mời quan tâm chủ yếu là UBND cấp tỉnh, bộ, ngành. Hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất chưa có định nghĩa cụ thể, gây khó khăn khi áp dụng.

Thay đổi quy định về đấu thầu dự án NƠXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang

Nghị định 225 cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115 ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, thay đổi quy định về đấu thầu dự án nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Cụ thể, theo điểm g khoản 2 Điều 4 Nghị định 225 các dự án thuộc diện phải tổ chức đấu thầu gồm: Dự án đầu tư xây dựng NƠXH; Dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thuộc trường hợp phải đấu thầu theo quy định của pháp luật về nhà ở khi có từ 02 nhà đầu tư trở lên cùng quan tâm, đăng ký thực hiện.

Các trường hợp loại trừ không phải đấu thầu thì vẫn giữ nguyên các nhóm dự án quy định theo Nghị định 115: Dự án NƠXH tại khoản 1, 2, 3 và điểm c khoản 4 Điều 84 Luật Nhà ở 2023; Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo khoản 1, 2 Điều 68 Luật Nhà ở 2023; Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang theo khoản 1 Điều 106 Luật Nhà ở 2023.

Bên cạnh đó, bổ sung thêm dự án đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được quy định tại Nghị quyết 201 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm chính sách đặc thù phát triển NƠXH.

Người Hà Nội có thể mua nhà ở xã hội tại TP.HCM

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết không hạn chế đối tượng đến từ các tỉnh khác, chỉ cần đáp ứng đủ các điều điều kiện theo luật là sẽ được mua nhà ở xã hội.

20:37 15/10/2024

Rõ lý do phải sửa Luật Đất đai chỉ sau một năm

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 nhưng bộc lộ nhiều vướng mắc trong quy hoạch, thu hồi đất, giá đất và cơ chế giao đất, buộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi.

17:44 21/8/2025

Sửa Luật Đất đai: Đề xuất bổ sung 3 trường hợp thu hồi đất

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

20:14 18/8/2025

https://tienphong.vn/quy-dinh-moi-ve-lua-chon-nha-dau-tu-cap-xa-truc-tiep-la-ben-moi-thau-post1772411.tpo

Ninh Phan/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

chọn nhà đầu tư đấu thầu cấp xã mời thầu cấp xã nhà ở xã hội mời thầu

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý