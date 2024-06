Quỹ BHYT thanh toán gần 67.000 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT

Sáng 14/6, BHXH Việt Nam cho biết đến tháng 6, cả nước có khoảng 89.552 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2023 với: khoảng 18,3 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó BHXH tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202.000 người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023.

Hơn 89,5 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT

Đặc biệt, ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so với cùng kỳ năm 2023.

Về công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và nhân dân.

Ước trong 6 tháng đầu năm, ngành BHXH Việt Nam ước giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ BHXH. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết hơn 442.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập danh sách chi trả trong tháng.

Bên cạnh đó, ngành thực hiện tốt công tác tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho người có thẻ BHYT.

Ước đến tháng 6, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú (tăng hơn 6,5 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng .

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHYT, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách BHYT, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia BHYT theo Luật định.

Công tác quản lý sử dụng quỹ BHXH, BHYT: Việc quản lý và sử dụng các quỹ được thực hiện đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả, trên tinh thần tối ưu hóa sử dụng quỹ nhưng phải đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT theo quy định.

Từng bước ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy

BHXH Việt Nam nhấn mạnh ngành luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Thực hiện Nghị quyết số 03/NĐ-CP ngày 11/1/2024 của Chính phủ, ngày 1/3, cơ quan Thanh tra BHXH Việt Nam được thành lập. Đây chính là sự ghi nhận của Quốc hội, Chính phủ đối với sự đóng góp của Ngành cho sự nghiệp an sinh xã hội trong suốt 29 năm qua.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, thời gian qua, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra; tiến hành thanh tra kiểm tra với phạm vi rộng và theo phương thức điện tử...

Bên cạnh đó, chú trọng thanh tra chuyên ngành đóng đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, đơn vị chậm đóng; kiểm tra chuyên đề, đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ chi khám chữa bệnh BHYT cao, bất hợp lý. Kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; lập hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với trường hợp cố tình vi phạm.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, BHXH Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, ngành thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa về quy trình, hồ sơ, thủ tục; ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện mà trọng tâm là Đề án số 6 của Chính phủ…

Nhờ đó, đã đem lại rất nhiều lợi ích, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. BHXH Việt Nam là một trong 7 cơ quan hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành Công an, từ sớm, từ xa để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID) thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh BHYT…

Đến tháng 6, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực trên 97,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trong đó có hơn 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN).

Có 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, với trên 90 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Đặc biệt, ngành BHXH cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Bộ, ngành liên quan khác triển khai liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 6 (gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng).

Tính đến tháng 6, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 945.711 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 11.485 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Với tính thần chủ động, trách nhiệm, BHXH Việt Nam sẵn sàng cùng các Bộ, ngành liên quan triển khai các quy định theo tinh thần Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ từ ngày 1/7 tới.