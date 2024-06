Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Louis Clinic ở TP.HCM

Trước đó, cơ sở này cũng từng bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt vì quảng cáo sai sự thật và hành nghề khám, chữa bệnh mà không có giấy phép.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, Tổ công tác đặc biệt của Sở mới đây đã phối hợp Phòng Y tế quận 3, Công an quận 3, UBND phường Võ Thị Sáu (quận 3) và Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3) đã kiểm tra Công ty TNHH LOUIS CLINIC tại địa chỉ số 72D Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép

Công ty TNHH LOUIS CLINIC được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 5/6, mã số doanh nghiệp 0318492353, do bà T.T.M.H. làm giám đốc, ngành nghề kinh doanh là “Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe; quảng cáo;…”. Tại địa chỉ này, Sở Y tế TP.HCM chưa cấp bất kỳ giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nào.

Tuy nhiên, 2 trang mạng xẫ hội của cơ sở này lại đăng tải nhiều thông tin quảng cáo trái phép như: “Louis Clinic – Giảm béo công nghệ Hoa Kỳ chuẩn Y khoa”, “đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm, giảm béo cùng Louis Clinic an toàn và hiệu quả, phương pháp không xâm lấn (không cần phẫu thuật, không đau đớn, thời gian hồi phục nhanh chóng)” hay “Tăng size cậu nhỏ chuẩn y khoa”, “Cậu nhỏ hóa Cậu to không phẫu thuật, cải thiện cậu nhỏ chỉ trong 60 phút, siêu công nghệ Rive Max”...

Công ty TNHH LOUIS CLINIC tại địa chỉ 72D Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, cũng tại địa chỉ này, trước đó là “Viện Thẩm mỹ Phương Đông” thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn HAMI GROUP và “Phương Đông Internatinal Clinic”. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận cơ sở có gắn biển hiệu “LOUIS CLINIC” và có 5 khách hàng đến làm dịch vụ giảm béo. Tuy nhiên, chỉ có một khách hàng hợp tác làm việc với đoàn kiểm tra, 4 khách hàng khác đã rời khỏi cơ sở. Bên cạnh đó, Đoàn cũng phát hiện cơ sở có rất nhiều giường bệnh cũng như máy làm thẩm mỹ.

Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty ngưng ngay và tháo gỡ các nội dung quảng cáo về khám, chữa bệnh, về dịch vụ giảm béo trên tất cả trang mạng xã hội. Cơ sở chỉ được hoạt động khám chữa bệnh khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động và cung cấp hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ tất cả máy niêm phong.

Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế sẽ mời chủ tòa nhà có địa chỉ 72D Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3 để làm rõ việc thuê tòa nhà của cơ sở trên. Căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo của Chính phủ, hành vi quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền là 70 triệu (tổ chức nhân đôi) kèm buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo.

Thay đổi yếu tố pháp nhân để vi phạm pháp luật

Điều đáng quan tâm là cũng tại địa chỉ này, vào tháng 4/2024, lại là cơ sở mang tên “Viện Thẩm mỹ Phương Đông” thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn HAMI GROUP do ông Lưu Đức Anh làm Chủ tịch hội đồng quản trị với ngành nghề kinh doanh được Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp với loại hình kinh doanh là dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe.

Ngoài ra, cũng tại địa chỉ này còn có hộ kinh doanh mang tên “Phương Đông Internatinal Clinic” do bà Võ Thị Hòa An làm Chủ hộ với ngành nghề kinh doanh là “Dịch vụ tắm hơi, massage, chăm sóc da, cắt tóc, gội đầu,...” do UBND Quận 3 cấp.

Cả 2 cơ sở này kinh doanh này đều không có giấy phép hoạt động do Sở Y tế TP.HCM cấp.

Điều đáng lo ngại là Công ty Cổ phần Tập đoàn HAMI GROUP và Hộ kinh doanh Phương Đông Internatinal Clinic không hợp tác, cố tình trốn tránh, không ký biên bản vi phạm hành chính khi Thanh tra Sở Y tế yêu cầu, buộc Thanh tra Sở Y tế lập 2 biên bản vi phạm hành chính với sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Cho đến nay, cả 2 cơ sở này vẫn không chấp hành đóng tiền phạt theo quy định.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, thay chỗ cho 2 cơ sở trên là một cơ sở mang tên Công ty TNHH LOUIS CLINIC được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 5/6/2024, ngành nghề kinh doanh là “Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe; quảng cáo;…”.

Như vậy, tại cùng một địa chỉ, các cơ sở liên tục thay đổi chủ sở hữu, cùng kinh doanh ngành nghề “tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe; quảng cáo …” và liên tục sai phạm khi “lấn sân” sang lĩnh vực y tế mà không có bất cứ giấy phép nào do Sở Y tế TP.HCM cấp.

Đây là hiện tượng thách thức với các cơ quan quản lý nhà nước. Sở sẽ thông tin vụ việc đến Công an TP.HCM để xem xét, điều tra làm rõ các hành vi cố tình vi phạm pháp luật.

Đồng thời, Sở sẽ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, UBND quận 3 xem xét về việc cấp giấy phép kinh doanh đối với các địa chỉ liên tục thay đổi chủ sở hữu nhưng ngành nghề kinh doanh thì không thay đổi.

Ngoài ra, Sở sẽ kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp trong công tác quản lý đối với các cơ sở trên.

Sở Y tế TP.HCM kêu gọi người dân cảnh giác cao độ trước những thông tin quảng cáo trên các nền tảng xã hội. Khi phát hiện các quảng cáo trái phép, sai sự thật, có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực y tế, người dân có thể gọi cho đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc tải thông tin lên ứng dụng Y tế trực tuyến để Thanh tra Sở kịp thời nắm bắt thông tin, ngăn chặn và xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân.