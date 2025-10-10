Quốc vương Campuchia gửi thư thăm hỏi hình bão lụt tại Việt Nam

Được tin tình hình bão lụt nghiêm trọng xảy ra gần đây tại Việt Nam, Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni đã gửi thư thăm hỏi tới Chủ tịch nước Lương Cường.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Trong thư thăm hỏi, Quốc vương Norodom Sihamoni viết: “Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Việt Nam trong những ngày gần đây, thay mặt nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch nước lời chia sẻ, tình đoàn kết và sự ủng hộ của chúng tôi đối với những người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão.

Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch nước và Nhân dân Việt Nam anh em lời chia buồn chân thành và niềm cảm thông sâu sắc nhất. Từ tận đáy lòng, tôi chúc những người bị thương sớm bình phục, cuộc sống người dân sớm ổn định”.