Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Quốc hội tiếp tục bàn phát triển văn hóa, xử lý vi phạm về đất đai

  • Thứ tư, 22/4/2026 06:58 (GMT+7)
Ngày 22/4, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ tập trung thảo luận về đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Nguồn ảnh: TTXVN.

Hôm nay (22/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ ba, đợt 2 Kỳ họp thứ nhất, bàn về đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; và cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân...

Theo chương trình, đầu phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

Sau đó, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10h30 đến 11h30, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tiếp đó, Bộ trưởng Nội vụ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến dự thảo nghị quyết trên.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công. Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường (họp riêng) về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Quốc hội cũng sẽ thảo luận về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế.

Cuối buổi chiều, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Tài chính sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đại tướng Phan Văn Giang nói về vị trí đắc địa của Đồng Nai

Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc trung ương sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

37:2202 hôm qua

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,65-2,7 triệu đồng/tháng

Đại biểu Quốc hội cho rằng mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng vẫn chưa bảo đảm đời sống cho người lao động, đề xuất nâng lên mức 2,65-2,7 triệu đồng/tháng.

22 giờ trước

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://www.vietnamplus.vn/hom-nay-quoc-hoi-tiep-tuc-ban-phat-trien-van-hoa-xu-ly-vi-pham-phap-luat-ve-dat-dai-post1106171.vnp

Nhóm PV/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Quốc hội Đồng Nai Quốc hội

    Đọc tiếp

    Cảnh báo việc giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

    Trên các nền tảng mạng, xuất hiện nhiều tài khoản, trang tin (Fanpage), hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đăng tải thông tin.

    Gió mùa đông bắc tràn về từ đêm nay

    Từ đêm nay (22/4), gió mùa đông bắc bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta, từ chiều tối nay, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ 23/4, miền Bắc chuyển mát, riêng vùng núi chuyển lạnh.

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý