Quốc hội thảo luận cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh

  • Thứ tư, 3/12/2025 09:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong ngày làm việc hôm nay, 3/12, sau khi nghe báo cáo về thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ và nhiều vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV. Buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận về vấn đề thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, buổi sáng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ lần lượt trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Bộ trưởng Bộ Công thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 2 dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 4 nội dung trên.

Sau phần trình bày, các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

