Quốc hội có tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

  • Thứ sáu, 10/10/2025 12:45 (GMT+7)
  • 12:45 10/10/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa chúc mừng ông Trần Đức Thuận.

Sáng 10/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố, trao nghị quyết về công tác cán bộ.

Theo Nghị quyết số 1861, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Thiếu tướng Trần Đức Thuận, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận sinh năm 1968, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Thuận là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội có 6 Phó chủ nhiệm gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, ông Đôn Tuấn Phong, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Thiếu tướng Trần Đức Thuận.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội là Thượng tướng Lê Tấn Tới.

Trung ương cho ý kiến về nhân sự Phó thủ tướng và hai bộ trưởng

Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu hai chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội và phê chuẩn Phó thủ tướng, hai bộ trưởng.

20:14 6/10/2025

Đề nghị phong Anh hùng vị tướng hai lần dẫn quân đi cứu hộ nước ngoài

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

17:00 6/10/2025

Thiếu tướng Lê Đình Cường làm Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, nhận bàn giao chức vụ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, từ Trung tướng Lê Quang Đạo.

20:41 3/10/2025

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

