Quốc gia tý hon trước tấm vé đổi đời ở World Cup

Tuyển Kosovo đang tạo nên hành trình kỳ diệu khi chỉ còn cách vòng chung kết World Cup 2026 một chiến thắng nữa.

Rạng sáng 27/3, Kosovo có chiến thắng 3-2 trước Slovakia, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết play-off tranh vé World Cup gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31/3.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể thao, việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn hứa hẹn đem lại nguồn thu tài chính đáng kể cho Liên đoàn bóng đá Kosovo.

Theo cơ chế phân bổ tiền thưởng của FIFA, mỗi đội tuyển giành quyền tham dự World Cup 2026 sẽ được đảm bảo khoản tiền tối thiểu 10,5 triệu USD . Con số này bao gồm khoảng 1,5 triệu USD dành cho chi phí tổ chức và 9 triệu USD tiền thưởng tham dự. Việc tiến sâu sẽ càng giúp Kosovo bỏ túi thêm những khoản thưởng lớn từ FIFA.

Với một quốc gia chỉ có dân số khoảng 1,9 triệu người (tính đến đầu năm 2026), đây là cột mốc lịch sử chói lọi. Khoản doanh thu từ FIFA sẽ giúp nền bóng đá Kosovo có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Hồi tháng 10/2025, Chính phủ Kosovo xác nhận sẽ dành khoản thưởng 1,5 triệu euro cho đội tuyển quốc gia nếu lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Ngay sau chiến thắng trước Slovakia, thầy trò HLV Franco Foda lập tức nhận thưởng 500.000 euro.

Việc Chính phủ mạnh tay treo thưởng cho thấy quyết tâm lớn của Kosovo trong việc tạo nên bước ngoặt cho nền bóng đá nước nhà. Kể từ khi chính thức trở thành thành viên của FIFA và UEFA vào năm 2016, Kosovo đã có những bước tiến đáng kể nhưng vẫn chưa từng góp mặt tại một kỳ World Cup.

