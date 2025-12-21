Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quốc gia phát tiền để dân giảm gánh nặng sinh hoạt

  • Chủ nhật, 21/12/2025 04:38 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Quần đảo Marshall, quốc đảo nằm ở châu Đại Dương, vừa triển khai chương trình thu nhập cơ bản phổ quát (UBI) trên quy mô toàn quốc gia.

Marshall anh 1

Một gian hàng bán đồ thủ công ở chợ truyền thống nằm trong thủ đô Majuro, Quần đảo Marshall. Ảnh: Greenpeace.

Chương trình cho phép chi trả bằng tiền mã hóa song song với các phương thức truyền thống và, theo giới chuyên gia, đây là mô hình đầu tiên trên thế giới thuộc loại này.

Theo chương trình, mỗi công dân của Quần đảo Marshall sẽ nhận được khoản trợ cấp khoảng 200 USD mỗi quý. Đây là nỗ lực của chính phủ Cộng hòa Quần đảo Marshall nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân.

Đợt chi trả đầu tiên đã được thực hiện vào cuối tháng 11 vừa qua. Người dân có thể lựa chọn nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, séc, tiền mã hóa thông qua ví điện tử do chính phủ bảo trợ.

Quần đảo Marshall là một quốc đảo nằm trên Thái Bình Dương, giữa Hawaii và Australia, với dân số khoảng 42.000 người. Theo Bộ trưởng Tài chính nước này, khoản thu nhập cơ bản phổ quát này được thiết kế như một mạng lưới an sinh xã hội, đặt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng.

Chương trình được tài trợ bởi một quỹ tín thác hình thành theo thỏa thuận với Mỹ, nhằm bù đắp phần nào cho hàng thập kỷ thử nghiệm hạt nhân của Washington tại quốc gia này. Hiện quỹ này đang nắm giữ hơn 1,3 tỷ USD tài sản, trong khi Mỹ cam kết đóng góp thêm 500 triệu USD đến năm 2027.

“Chính phủ muốn bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. 200 USD mỗi người mỗi quý, tương đương khoảng 800 USD một năm, không phải là khoản tiền đủ lớn để có thể giúp một người bỏ việc mà chẳng cần bận tâm tới chi phí sinh hoạt, nhưng nó sẽ là một cú hích tinh thần cho người dân”, Bộ trưởng Tài chính Quần đảo Marshall David Paul nói với Guardian.

An Hòa

